''Populatia din estul Ucrainei are nevoie de pace in cele din urma'', a declarat ministrul german de externe, Heiko Maas, inainte de vizita pe care o va intreprinde joi in Ucraina.



Conflictul a izbucnit in urma cu cinci ani, cand Ucraina a inlaturat conducerea prorusa de la Kiev in vederea incheierii unui acord cu Uniunea Europeana.



Confruntarile dintre separatistii - sustinuti de rusi - si armata ucraineana s-au soldat cu aproximativ 13.000 de morti, potrivit unor estimari ale ONU.



Noul presedinte ucrainean, Volodimir Zelenski, care si-a preluat oficial functia saptamana…