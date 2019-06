Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier grav pe DN18 in urma cu putin timp. Din informatiile noastre un motociclist a pierdut controlul si s-a rasturnat pe Gutin. In urma impactului au rezultat 2 victime. La fata locului s-au deplasat SAJ Sighet si TIM Baia Mare. Acțiune in derulare. Vom reveni cu amanunte

- Patru persoane, intre care trei copii cu varste cuprinse intre 6 și 9 ani, au fost duse la spital, duminica seara, dupa un accident care a avut loc pe Defileul Jiului, in apropierea Manastirii Lainici. Impactul s-a produs intre doua autoturisme. Vinovat a fost gasit un tanar de 20 de ani, care…

- Cel puțin 38 de persoane au fost ranite in urma exploziei care s-a produs sambata la o fabrica de explozibili din localitatea Dzerzhinsk, aflat in Rusia centrala, au informat surse din cadrul Ministerului rus al Sanatații, relateaza agenția Dpa potrivit news.ro.Autoritațile locale au declarat…

- Cel putin sase persoane au fost ranite in urma unei explozii produse vineri dupa-amiaza in orasul Lyon, situat in estul Frantei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate.Deflagratia s-a produs in zona Victor Hugo, in apropierea Pietei Bellecour, in centrul orasului Lyon, anunta surse…

- Accident cu trei masini. Un barbat a murit, alte persoane au fost ranite grav Un barbat de 36 de ani și-a pierdut viața dupa ce trei mașini s-au ciocnit violent pe o strada din Medias. Alți doi oameni au fost grav raniți și transportați la spital. Accidentul s-a petrecut dupa ce un șofer a patruns pe contrasens,…

- Cel puțin doua persoane au murit și alte doua au fost ranite in urma unei explozii produse intr-un bloc de apartamente din regiunea Rostov din Rusia, au transmis autoritațile locale, menționand ca, cel mai probabil, explozia a fost provocata de o scurgere de gaze, relateaza agenția de presa Tass,…

- In Pakistan, cel putin opt persoane au murit si cateva zeci au fost ranite in urma unei explozii produse in apropierea unui mausoleu sufit din orasul Lahore, in a doua zi a Ramadanului. Autoritatile au anuntat ca atacul a vizat un vehicul de politie parcat in apropiere.

- Sirenele au sunat in centrul Israelului dupa ce o casa a fost incendiata si sase persoane au fost ranite luni dimineata intr-un oras de langa Tel Aviv in urma unui presupus atac cu racheta provenit din Fasia Gaza, au anuntat medicii si politia israeliana, relateaza