Geena Davis a povestit cum un regizor i-a făcut avansuri sexuale Actrita Geena Davis a povestit ca in cariera sa nu a fost ferita de incercarile unor oameni influenti, cu putere, de a profita de ea, transmite duminica DPA.



Vedeta din "Thelma & Louise", devenita militanta pentru egalitatea de gen, a povestit recent pentru US Today ca la inceputul carierei sale, un regizor i-a facut avansuri in timpul unei auditii pentru un rol.



"Dadeam auditie pentru un rol, iar intr-o scena personajul meu trebuia sa stea in poala unui barbat. Regizorul mi-a spus sa interpretez acea scena cu el. Era o scena sexi. Nu am vrut sa o fac si m-am simtit foarte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

