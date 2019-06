Gazele se ieftinesc cu peste 5% de la 1 iulie

Stiri pe aceeasi tema

- ANRE: preț redus cu peste 5% la gaze naturale pt clienți casnici-cu 1 iulie Foto: Adriana Tudose / RRA Autoritatea Naționala de Reglementare în Energie a anunțat ieri ca de la 1 iulie vor scadea cu peste 5% prețurile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale, pentru peste…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a aprobat ieri noi preturi pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale la clientii casnici, valabile incepand cu data de 1 iulie 2019. Potrivit calculelor autoritații, prețurile la gaze vor fi mai mici decat in prezent pentru consumatorii…

- Preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale pentru un numar de peste 3 milioane clienti casnici cu un consum anual mai mic de 280 MWh, calculate in conformitate cu prevederile metodologiilor in vigoare, vor inregistra o scadere de peste 5% pentru intreaga piata de furnizare reglementata,…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie a decis, luni, ieftinirea gazelor cu peste 5% pentru toti consumatorii casnici in regim reglementat, incepand cu 1 iulie, informeaza ANRE. „Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE a aprobat, in sedinta…

- Preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale pentru un numar de peste 3 milioane clienti casnici cu un consum anual mai mic de 280 MWh, calculate in conformitate cu prevederile metodologiilor in vigoare, vor inregistra o scadere de peste 5% pentru intreaga piata de furnizare reglementata,…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a initiat un proiect de ordin pentru modificarea regulamentelor platformelor centralizate de tranzactionare a gazelor naturale, astfel incat sa fie posibila incheierea de contracte cu perioade de livrare mai lungi de 367 de zile. …

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a initiat un proiect de ordin pentru modificarea regulamentelor platformelor centralizate de tranzactionare a gazelor naturale, astfel incat sa fie posibila incheierea de contracte cu perioade de livrare mai lungi de 367 de zile informeaza Agerpres.…

- Romania a importat in luna ianuarie 2019 o cantitate de gaze de 4,2 milioane de MWh, in crestere cu 55% fata de aceeasi luna a anului trecut, la un pret mai mare cu 37%, potrivit unui raport al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE). În ianuarie 2018, importurile curente au fost…