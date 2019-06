[GALERIE FOTO] Street Delivery 2019: Peste 50.000 de bucuresteni au venit sa cunoasca fata lirica a Bucurestiului

Stiri pe aceeasi tema

- Dan Negru are 48 de ani și aproape jumatate din viața și-a petrecut-o in Capitala. La București sta și muncește, dar sufletul și l-a lasat acasa, in Timișoara, spune el. “N-am plecat niciodata cu adevarat din Timișoara. Nu-mi place și nu ma regasesc deloc in București. Inca ma consider plecat in delegație…

- Bataie ca-n filme, pe o strada din Capitala. La miezul noptii, 6 barbati, inarmati cu bate, cozi de topoare, scuturi improvizate si chiar cu un tomberon, pornesc un scandal monstru pe strada.

- Sunt doi ani de cand s-a stabilit ca simpla aruncare pe strada, in Capitala, a unui rest de tigara ii "costa" pe cei prinsi in fapt intre doua si cinci mii de lei. Insa, multor bucuresteni nici ca le pasa.

- Zeci de mii de bucuresteni au vizitat, sambata noaptea, muzeele si spatiile de cultura publice si private, cu prilejul celei de a XV-a editii a Noptii Muzeelor, reunind zeci de expozitii, experimente...

- Designerul Catalin Botezatu a mers sa-i aduca un ultim omagiu creatorului de moda Razvan Ciobanu. La capela, acesta a facut și cateva declarații. "Am venit sa ne luam ramas bun, vom veni și maine...ne pare rau, rugam pe toata lumea sa respecte durerea familiei. Un baiat bun cu un suflet extraordinar,…

- Dintr-o asezare neinsemnata, Bucurestiul a devenit in scurt timp un oras mare in regiune si o capitala care a cunoscut o istorie tumultuoasa cu bune si rele. Ce spune istoria Bucurestiului pentru generatiile de astazi si ce mostenire lasa orasul celor de maine?

- 25 de persoane, dintre care 10 minori și 3 persoane cu handicap au fost evacuate în aceasta dimineața, dintr-un imobil de pe strada Vlad Țepeș din Cluj-Napoca. O parte au venit la ședința de Consiliu Local unde au cerut locuințe sociale. Ei refuza sa mearga în centrele Primariei…

- Accident spectaculos in Capitala. Un automobil a zburat de pe podul de pe strada Ismail, dupa o coleziune intre trei masini. Politia presupune ca un microbuz a tamponat lateral un automobil, care la randul lui, a ajuns din urma alta masina.