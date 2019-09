Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Morar este in culmea fericirii, dupa ce sotia lui a nascut miercuri o superbitate de fetita. Micuta a fost primita cu mare nerabdare in familie, iar prezentatorul de la Antena Stars si familia lui traiesc o bucurie fara margini.

- Mihai Morar este in culmea fericirii, dupa ce soția lui a nascut-o in aceasta dimineața pe micuța Roua. Prezentatorul tv a povestit care a fost reacția gemenelor sale, atunci cand au mers sa iși vada sora la maternitate. „M-am trezit la ora 5. Am dormit cu mari emotii. M-am spalat pe fata si mi-am dat…

- Mihai Morar traieste o bucurie de nedescris, dupa ce astazi sotia lui i-a adus pe lume pe cea de-a treia fetita. Proaspatul tatic a oferit un interviu la Antena Stars, unde a povestit cum a decurs intreaga lui zi.

- Mihai Morar a devenit tata pentru a treia oara in urma cu doar cateva ore, iar acum a publicat prima imagine cu micuța lui, alaturi de care a scris cateva versuri emoționante. "Sa fii tu Binele, Iubirea din lumea asta dura Fiindca e singura și n-o primim pe-a doua. Dintr-un ocean, tu nu ești doar…

- Mihai Morar este in culmea fericirii. Carismaticul prezentator de televiziune a devenit tata pentru a treia oara și a facut primele declarații despre mult așteptatul eveniment. Mihai Morar, in varsta de 37 de ani, și soția sa, Gabriela, au devenit parinții unei fetițe perfect sanatoase. Cei doi mai…

- Mihai Morar a devenit tata pentru a treia oara. Prezentatorul de la Antena Stars a trecut prin emotii incredibile, miercuri dimineata, cand sotia sa a adus-o pe lume pe cea de-a treia fetita.

- Mihai Morar face emisiunea “Rai, daʼ buni” (Antena Stars) din 2007, a trecut o tura, in 2011, și pe la “X Factor” (Antena 1), ca jurat, iar in 2019 a intrat in al 13-lea an de televiziune, dar inca nu s-a vindecat de teama de “sticla” caracteristica, de obicei, debutanților. De vina e timiditatea lui…

- In curand, Mihai Morar va deveni tata pentru a treia oara. Soția lui va naște in aceasta vara, cea de-a treia fetița, iar realizatorul tv a marturisit ca a decis ce nume va purta micuța, insa il va dezvalui atunci cand va veni pe lume. „Ne-am gandit la nume. O sa-l spunem cand o sa se nasca. A fost…