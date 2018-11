Franţa, terorism, suspecți încarceraţi Suspectii, interpelati in cadrul unei anchete preliminare a procuraturii din Paris deschisa pe 31 august vizand 'dorinta de plecare in zona jihadului si evocarea imprecisa a unui proiect de trecere la actiune violenta', au fost pusi sub acuzare sambata pentru asociere terorista criminala de infractori, potrivit sursei. Arestari in lanț Al cincilea barbat retinut tot marti nu a fost pus sub acuzare. Marti, trei dintre acestia au fost retinuti de Subdirectia Antiterorista (SDAT) in localitatea Saint-Etienne (centru), iar ceilalti doi, deja incarcerati, au fost adusi din inchisoare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

