Miniștrii Apararii din Franța, Germania și Spania urmeaza sa semneze, luni, in ziua de deschidere a Paris Air Show, un acord de cooperare in vederea producerii in comun a unei aeronave de lupta europene. Cele trei state europene iși doresc sa prezinte prototipul acestei aeronave in 2026, a anunțat, potrivit Bloomberg , Administrația Prezidențiala a Franței. Proiectul a fost anunțat in 2017, ca inițiativa comuna franco-germana. Francezii de la Dassault Aviation SA și componenta germana a Airbus SE sunt in alianța producatorilor de aeronave care s-au angajat sa produca avionul de lupta al UE, fiecare…