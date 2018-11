Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai putin de 183 de imobile, in care traiau 1.352 de persoane, au fost evacuate la Marsilia dupa recenta prabusire a trei imobile vechi care s-a soldat cu opt morti intr-un cartier din centrul orasului, relateaza AFP, citand un bilant publicat duminica de primarie preluata de Agerpres. Patruzeci…

- Trei persoane au fost ranite, sambata, la Marsilia, dupa ce un balcon s-a prabusit partial in timpul unui mars in memoria victimelor prabusirii celor doua imobile in centrul orasului, la inceputul saptamanii, relateaza AFP.

- O a opta persoana decedata a fost gasita in daramaturile imobilelor care s-au surpat luni la Marsilia, au anuntat vineri pompierii marini, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Aceasta a opta victima este o femeie, au precizat ei. Numarul imobilelor evacuate in acest cartier din centrul…

- Cadavrul celei de-a saptea victime a fost gasit sub ruine, pe strada Aubagne, din Marsilia, a precizat primarul orasului francez, Jean-Claude Gaudin, informeaza BFMTV. Autoritatile locale au mai spus ca este posibil ca "cel putin o persoana sa se afle sub ruine", a mai spus primarul.…

- Echipele de interventie au gasit pana acum cinci corpuri neinsufletite sub daramaturile a doua cladiri prabusite luni in orasul francez Marsilia. E vorba de trei barbati si doua femei. Patru alte persoane sunt date disparute.

- Corpurile a doi barbati si o femeie au fost gasite sub daramaturi in urma prabusirii a doua cladiri in orasul Marsilia din sudul Frantei, a anuntat brigada locala de pompieri, in timp ce cautarile pentru gasirea altor potentiale victime continua, ...

- Corpurile a doi barbați și a unei femei au fost gasite sub molozul celor doua cladiri care s-au prabușit luni in orașul francez Marsilia, a spus brigada locala de pompieri, in timp ce cautarile continua, pentru a verifica daca și alte persoane se afla sub daramaturi, relateaza Reuters.

- Au fost momente de groaza in centrul Marsiliei, Franta, cel putin doua persoane, trecatori,au fost ranite dupa ce doua cladiri invecinate s-au prabusit in centrul orasului Marsilia, pe o strada din cartierul popular Noailles, relateaza AFP.