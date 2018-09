Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta a publicat joi, cu o zi inainte de reuniunea Consiliului Executiv al PSD, o alta fotografie in care liderul PSD Liviu Dragnea apare alaturi de fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, fostul vicepremier Gabriel Oprea și George Maior.

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza a jurnalistului Cristian Tudor Popescu in contextul publicarii unei noi fotografii in care liderul PSD Liviu Dragnea apare impreuna cu Laura Codruta Kovesi, Gabriel Oprea si George Maior.Digi24: Jurnalistul și scriitorul…

- Fostul premier Victor Ponta a publicat, joi, o noua fotografie in care Liviu Dragnea apare alaturi de George Maior, Laura Codruta Kovesi si Gabriel Oprea. Ponta il descrie pe Dragnea asemeni „unui pilot nebun și disperat gata sa distruga tot”. „Pt membrii CEX al PSD – pentru toti cei care inca il…

- Fotografia in care liderul PSD, Liviu Dragnea, a apare alaturi de fostul șef al SRI, George Maior, și de fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, a cutremurat Romania. Jurnaliștii de la Evenimentul Zilei au dezlegat misterul care inconjura fotografia și a indicat locația și evenimentul in care aceasta…

- “Eu sunt convins ca toti cei care ieri au sustinut la televizor ca poza respectiva este falsa, au fost dezinformati de domnul Dragnea. Toata aceasta poveste cu domnul Dragnea care se lupta cu statul paralel este o minciuna de la cap la coada. Nu s-a luptat niciodata in niciun fel. Intotdeauna a vrut…

- Victor Ponta a prezentat o noua fotografie in care Liviu Dragnea apare alaturi de Vasile Dancu și Gabriel Oprea. Fostul premier susține, referitor la fotografiile prezentate pana acum, in care Dragnea apare la un eveniment alaturi de George Maior, Codruța Kovesi sau Florian Coldea, ca sunt facute…

- Iata ce declara Dragnea, dupa ce Ponta a publicat o poza cu seful PSD la o chermeza a SRI:Habar nu am daca fotografia de aseara e reala sau nu, securistii sunt in stare de orice. Nu am negat ca m-am intalnit cu Maior sau Coldea. Cred ca era un eveniment, ziua SRI. Erau peste 100 de oameni, eram vicepremier,…

- Fostul premier Victor Ponta a publicat duminica seara pe contul sau de Facebook o fotografie in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, apare alaturi de fostul director al Serviciului Roman de Informatii (SRI), George Maior, iar in planul al doilea poate fi vazuta fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi,…