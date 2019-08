Stiri pe aceeasi tema

- Boxerul britanic Anthony Joshua va incerca sa isi ia revansa in fata americanului Andy Ruiz, cel care l-a deposedat de titlurile mondiale WBA, IBF si WBO la categoria grea, pe 7 decembrie la Riad (Arabia Saudita), a anuntat vineri societatea de impresariat Matchroom Boxing, citata de AFP. Ruiz a produs…

- In cadrul evenimentului Galaxy Unpacked, desfasurat la Barclays Center din Brooklyn, New York, Samsung a a anuntat urmatorul pas in ceea ce priveste parteneriatul sau strategic pe termen lung cu Microsoft.

- Samsung a anunțat, in mod oficial, evenimentul de lansare a dispozitivelor Galaxy Note 10, numit Galaxy Unpacked. Acesta va avea loc din nou in New York, in cadrul Barclay’s Center din Brooklyn, pe 7 august.

- Un cetatean american naturalizat a fost inculpat vineri de catre o instanta judiciara din New York pentru apartenenta la reteaua terorista Stat Islamic, informeaza postul WABC citat de Mediafax.Ruslan Maratovich Asainov, în barbat în vârsta de 43 de ani nascut în Kazahstan…

- Intr-un document inregistrat vineri la tribunalul din Brooklyn, New York, procurorul federal Richard Donoghue subliniaza ca este "in drept sa confiste orice bun care constituie sau este derivat din delicte ale acuzatului legate de droguri".