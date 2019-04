PNL a vrut sa organizeze, sambata, la Alexandria, in Teleorman, un miting pentru alegerile europarlamentare, insa nu au primit aprobare. Astfel, discursurile au fost tinute intr-un spatiu privat, iar ulterior, liberalii au plecat in mars, pe strazile din oras. "Marșaluim pe strazile Alexandriei, unde Dragnea ne-a interzis sa organizam miting”, a fost mesajul postat pe pagina de Facebook a PNL. PNL a vrut sa puna o scena in fața casei de cultura, unde sunt montați iepurașii pentru Targul de Paște, dar pana la urma organizeaza mitingul intr-o curte a unui teren privat. Ludovic Orban a adus acuzații…