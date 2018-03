Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul anilor 2000, Jesse Metcalfe impresiona cu rolul jucat in serialul fenomen ”Pasiuni” (Passions). Personajul Miguel a fost unul dintre preferatii publicului telespectator. Pe tot parcursul show-ului tv, celebrul personaj s-a mentionut pe primele locuri in preferintele fanilor. Serialul ”Pasiuni”…

- La inceputul anilor 2000, Jesse Metcalfe impresiona cu rolul jucat in serialul fenomen ''Pasiuni'' (Passions). Personajul Miguel a fost unul dintre preferatii publicului telespectator. Pe tot parcursul show-ului tv, celebrul personaj s-a mentionut pe primele locuri in preferintele fanilor.

- Anul acesta se implinesc 40 de ani de la lansarea serialului ''Dallas''. In data de 2 aprilie 1978, personajele legendare ''paseau'' in casele telespectatorilor din Statele Unite. Nu dupa mult timp, productia urma sa fie difuzata in numeroase tari de pe mapamond, inclusiv in Romania.

- O grenada a fost scoasa la vanzare pe un site de anunțuri, pentru suma de 100 de euro, anunțul nemaifiind disponibil la scurt timp dupa ce a fost postat. Pe un site de anunțuri a aparut, zilele trecute, o oferta mai puțin obișnuita: cineva a scos la vanzare o grenada. ”Vand grenada foarte veche. Poate…

- In urma cu sapte ani, Ciprian intra in casa Mireasa pentru Fiul Meu. In primul sezon din competitia dragostei, el a incercat sa isi gaseasca aleasa inimii, dar si sa castige marele premiu. Cu toate ca a incercat sa formeze un cuplu, acesta nu a reusit sa isi gaseasca jumatatea.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a rapsuns vineri ironic la intrebarile privind ultimele informatii ale jurnalistilor de la Rise Project, potrivit carora este anchetat in Brazilia pentru spalare de bani.

- La inceputul anilor 2000, romanii erau cu ochii pe ''Sunset Beach'', serialul momentului la aceea vreme. Printre personajele preferate de publicul telespectator era si ''Cole'', interpretat de actorul Eddie Cibrian.

- Celebra actrita Fran Drescher, cunoscuta publicului pentru rolul din serialul "The Nanny" (Dadaca) a trecut prin clipe cumplite in urma cu ceva timp. Actrita, in varsta de 60 de ani, a suferit in urma cu ceva ani de carncer uterin.

- Marius a fost unul din concurentii primului sezon al show-ului Mireasa pentru Fiul Meu. Cu toate ca a intrat in competitia dragostei ca sa isi gaseasca jumatatea, el nu a reusit sa formeze un cuplu cu nici o fata din emisiune.

- In urma cu sase ani, Cristina pasea in casa Mireasa pentru Fiul meu. Pe parcursul lunilor petrecute in competitia dragostei, Cristina a fost parte a unui cuplu. Dupa terminarea competitiei, ea si Cosmin au ales ca fiecare sa iti vada de propria lui viata.

- Neymar se recupereaza alaturi de iubita lui, actrita de telenovele Bruna Marquezine, in stațiunea balneara Mangaratiba, situata la 100 km de Rio, unde detine o vila de lux, scrie libertatea.ro.

- Grupul francez Solina, care a cumparat anul trecut afacerea cu ingrediente pentru industria alimentara Supremia Grup de la antreprenorul Levente Bara, a schimbat numele companiei. Astfel, fosta Supremia Grup a devenit Solina Romania, arata datele de la Ministerul de Finante. Schimbarea numelui companiei…

- Actrita Lucelia Santos a impresionat cu rolul jucat in telenovela "Sclava Isaura". Telenovela care a rulat in peste 80 de tari, printre care si Romania, a stabilit recorduri de audienta. Rolul jucat de actrita braziliana a insemnat pentru aceasta rapa ei de lansare in lumea televiziuni.

- In urma cu multi ani, Camila Sodi impresiona publicul din Romania cu rolul interpretat in telenovela ''Inocenta furata''. Adolescenta de atunci este in prezent o femeie care stie ce vrea de la viata si este hotarata sa mearga dupa propriile sale principii.

- Elan Schwartzenberg, fugit din tara de peste sase ani si urmarit international, a declarat vineri, intr-un interviu acordat postului B1 TV, ca a facut si face afaceri cu fratii Mazare inca de la Revolutie. Omul de afaceri spune ca procurorul DNA Ana Dana i-a cerut sa faca un denunt impotriva lui Radu…

- Marele moment al anului se apropie. Joi, 22 februarie, la ora 18:00, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va sustine o conferinta de presa in care va prezenta concluziile raportului care vizeaza activitatea sefei Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. In contextul ultimelor inregistrari…

- Maria si Cosmin, fosti concurenti la "Insula Iubirii", si-au schimbat complet viata dupa experienta din Thailanda. Pentru ei totul s-a terminat rapid, cand ea si-a dat seama ca nu poate trai fara el si a decis sa il ceara de sot, apoi sa plece acasa.

- Cu putin inainte de anii 2000, Itati Cantoral facea istorie in lumea telenovelelor cu rolul maleficei Soraya Montenegro. In prezent, actrita este o adevarata frumusete, dovada a acestui fapt sunt pozele recente postate pe retelele sociale.

- Adrian, fost concurent in primul sezon al show-ului Mireasa pentru Fiul Meu, a fost extrem de apreciat de publicul telespectator. Pe toata perioada concursului, acesta a fost extrem de apreciat de publicul telespectator.

- In urma cu multi ani, Cristina si Sergiu, fosti concurenti intr-un show matrimonial, cucereau publicul din Romania cu povestea lor de dragoste. Desi acestia au castigat concursul dedicat celor care isi cautau jumatatea, acestia au decis sa nu se casatoreasca in cadrul competitiei.

- Liderul partidului eurofob britanic Ukip, Henry Bolton, a fost demis din functie printr-un vot al aderentilor sai in cursul unui congres extraordinar, organizat la Birmingham sambata, ceea ce trimite partidul intr-o noua criza interna, relateaza AFP si Reuters.Determinat sa plece ca urmare…

- In urma cu 28 de ani, actrita Catherine O'Hara avea sansa sa interpreteze rolul mamei lui Kevin, pustiul care cucerise intreaga lume cu ingeniozitatea lui. In prezent, O'Hara este are multe riduri pe fata ei.

- Magdalena Serban, in varsta de 36 de ani, din Craiova, a impins pe data de 12 decembrie 2017 o tanara din Dolj sub rotile trenului, in statia Dristor. Femeia a fost arestata pentru omor si tentativa de omor si este internata la Spitalul Penitenciarului Jilava, desi a solicitat sa fie pusa in libertate.

- Povestea de dragoste dintre Facebook si presa se apropie de sfarsit, dupa ce compania a anuntat mai multe schimbari pentru fluxul de stiri, care vor reduce numarul de articole care ajung la utilizatorii retelei sale de socializare. In schimb, va avea prioritate continutul personal generat de utilizatori.…

- In urma cu ceva ani, copiii din toata lumea erau alaturi de CeCe si Rocky, personajele principale din Totul pentru dans. Participarea la celebrul serial a reprezentat o rampa de lansare pentru actritele Bella Thorne si Zendaya.

- Senatorul liberal Daniel Zamfir a fost schimbat joi de la sefia Comisiei economice, cu 16 voturi pentru si opt impotriva, in locul sau fiind desemnat Florin Citu, potrivit Agerpres. E vorba de un lucru: ai o activitate foarte buna, ne mandrim cu activitatea ta de la Comisia economica, dar pleaca acasa.…

- Mai mulți indivizi inarmați au deschis focul fara mila sambata dimineața in fața unui club aglomerat. In urma atacului, cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața și alte șase au fost ranite și se afla la spital.

- La inceputul anilor 2000, Natalia Oreiro a cucerit inimile romanilor care au urmarit telenovela "Inger salbatic".Tot cu acelasi serial, Natalia Oreiro a cunoscut celebritatea internationala. De indata ce filmarile la indragita telenovela s-au incheiat, artista a preferat sa se axeze in principal pe…

- Cand a jucat-o pe prima, Simona era, in cuvintele ei ulterioare, cu “capul in nori” inaintea finalei. Imi aduc aminte cat de emoționata era in preziua confruntarii cu Sharapova, de la Paris 2014, un pic copleșita de atenția primita, de valurile de mesaje și solicitari venite din țara, de magnitudinea…

- Pe 25 octombrie 2017 a avut loc ultima intalnire directa dintre Simona si Caroline, intr-un meci din faza grupelor de la Turneul Campioanelor. Daneza a castigat de-o maniera categorica, Wozniacki cedand doar doua game-uri (6-0, 6-2). Atunci, Halep nu a prins o zi prea buna: a intrat in jocul de uzura…

- Actionarii Ymens Teamnet, compania de cloud a Grupului Teamnet, fondat de urmaritul penal Sebastian Ghita, au decis in data de 22 noiembrie 2017 sa schimbe denumirea societatii in Ymens Technology Services, potrivit hotararii publicate joi, 18 ianuarie, in Monitorul oficial. Amintim ca printre ofertele…

- Volkswagen a detronat compania Toyota Motor anul trecut, si a devenit cel mai mare producator de automobile din lume pentru prima data, bazandu-se pe cererea din ce in ce mai mare inregistrata pe pietele din Rusia si Brazilia, potrivit Associated Press. Producatorul a inregistrat vanzari…

- Deputatul social-democrat Nicolae Banicioiu atrage atentia ca PSD ''tinde'' sa devina ''un partid de scandalagii si oportunisti'', subliniind ca premierii si guvernele nu se pot schimba pentru a regla orgoliile.IMPORTANT - ANUNȚ PENTRU TOȚI CITITORII ''Eu cred ca lucrurile ne scapa…

- In ultimele zile ale anului trecut, Ministerul Mediului a schimbat metoda de calcul a taxelor și contribuțiilor la fondul pentru mediu. Legea lasa o marja mare de apreciere inspectorilor Administratiei Fondului pentru Mediu. Romanii vor suporta o taxa de depozitare, pe langa taxa de salubrizare. Modificarile…

- Politica autoritara și restrângerea statului de drept reprezinta o problema tot mai mare pentru companiile germane interesate sa investeasca in strainatate, arata un studiu citat de publicatia Die Welt scrie paginaderusia.ro „Investițiile companiilor straine reprezinta…

- vezi prezentarea 2017 a fost un an dinamic pentru mediul de afaceri romanesc, chiar efervescent in multe domenii. Tranzactii importante, schimbari de actionariat, intrari de jucatori importanti - toate acestea au schimbat reperele businessului romanesc in anul care se apropie de final. Sistemul bancar…

- Intr-un interviu realizat de Gerard Pique, pentru The Players Tribune, Neymar a vorbit despre momentul din Campionatul Mondial din Brazilia, din 2014, cand a fost accidentat in sferturile meciului contra Columbiei, de Zuniga. "Accidentarea aceea a fost cel mai rau moment. In acea saptamana doar plangeam.…

- Nick a intrat intr-un con de umbra din punct de vedere profesional dupa destramarea trupei N D, dar a inceput sa ii mearga mult mai bine pe plan personal. Artistul este un familist, a slabit si s-a apucat de sala, iar in prezent este de nerecunoscut.

- Adversarul sau este un Adnan Alic, supranumit „gladiatorul Serbiei”. In varsta de 33 de ani, luptatorul sarb are 9 victorii, 9 infrangeri și un rezultat de egalitate in MMA. Sandu Lungu “Muntele Bihorului”, Maris Ciprian, Bogdan Barbu, Diana „Printesa Razboinica” Belbita, Negumereanu…

- Marina Almașan a marturisit ca din cauza rudelor din strainatate, nu a urmat facultatea dorita. Vedeta TV a avut de tras, dar pana la urma și-a indeplinit visul. Marina Almașan este, in prezent, una dintre cele mai longevive prezentatoare TV. Este vedeta TVR de ani buni și nu a schimbat niciodata locul…