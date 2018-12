Stiri pe aceeasi tema

- In prag de Centenar, un grup de tineri a pus laolalta date statistice bune si mai putin bune, ca sa vada cum ar arata Romania daca ar fi formata din numai 100 de oameni. Concluziile sunt incredibile.

- Constantin Magureanu și fiul lui, Razvan, nu au o relație apropiata, am putea chiar spune ca cei doi se afla intr-un razboi, care, in urma cu o zi a luat amploare pe rețelele de socializare. (Citește AICI mai multe detalii) Artistul nu a fost interesat de soarta fiului sau, dar exista o dovada ca tanarul…

- Iranul a continuat sa puna in aplicare principalele restricții nucleare stabilite de tratatul nuclear din 2015 cu marile puteri, in condițiile in care Statele Unite au reimpus sancțiunile impotriva Teheranului, a aratat luni un raport al agentiei de supraveghere atomica a ONU, relateaza Reuters.

- Sean "Diddy" Combs si Cassie s-au despartit, dar se pare ca rapperul o vrea inapoi! Si-a exprimat dorinta in mod public, printr-un mesaj, iar fanii celor doi au luat-o razna! Daca se vor impaca sau nu, ramane de vazut.

- De aproape doua decenii, Gabriel Mincu se afla intr-o lupta continua cu statul roman. El cere sa fie despagubit, dupa ce comunistii au transformat terenul matusii sale in „bun de consum al poporului”. „Din 2000 m-am judecat pana in 2011. Am caștigat in 2011 definitivi și irevocabil. Am depus intampinari…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a recunoscut marti ca i-ar fi putut „deranja” pe unii prin „determinarea sa si modul direct” de exprimare, dar s-a angajat ca va mentine directia guvernului si va continua reformele pe care le doreste implementate, transmite EFE, citat de Agerpres. Intr-un discurs…

- In aceasta sesiune parlamentara, grupurile ALDE de la Camera Deputatilor si senat vor promova si sustine legea lobby ului prin intermediul presedintelui interimar al ALDE Constanta, Ion Popa.Totdeauna parlamentarii ALDE vor vota impotriva ordonantei 6 2016, care se refera la interceptarile pe care le…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, presedinta Croatiei, Kolinda Grabar-Kitarovic, secretarul pentru Energie al Statelor Unite, Rick Perry, si prim-ministrul Poloniei, Mateusz Morawiecki, au facut marti declaratii comune in finalul celui de-al treilea summit al Initiativei celor 3 Mari de la Bucuresti,…