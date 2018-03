Stiri pe aceeasi tema

- Sony World Photography, organizata de World Photography Organisation, este una dintre cele mai populare competitii de fotografie din lume. Anul aceasta a marcat cea de-a unsprezecea editie la care s-au inscris 320.000 de persoane din 200 de tari. Premiul Romania National Award a fost castigat,…

- Maria Sharapova a ajuns in centrul unui scandal, dupa ce a pus pe contul sau de Instagram o fotografie. Fanii rusi ai sportivei au fost extrem de deranjati de imagine. Sharapova a fost cu mama sa la o galerie de arta din New York, dupa care a postat o fotografie, in care apare alaturi…

- Helmuth Duckadam s-a intors in sala de operații. Președintele de Imagine al FCSB-ului a suferit o intervenție chirugicala la Spitalul Floreasca din Capitala. Din cauza unor dureri foarte mari, i s-a schimbat cu totul genunchiul stang. „Trag de supararile pe care le am cu genunchiul stang de vreo trei…

- O fotografie care-i infațișeaza pe soții ”Suflețel” din Alba Iulia alergand de mana pe stadionul Cetate din oraș a fost postata, miercuri, pe rețeaua de socializare Facebook, iar in doar o ora de publicare, aceasta a strans sute de aprecieri din partea internauților. Imaginea postata este insoțita de…

- Juniorul Radu Dragușin, la Juventus Torino. Campioana Italiei a ajuns la un acord u clubul bucurestean Regal Atletico Madrid pentru transferul capitanului selecționatei Under 16. “Am fost marti la jocul Romaniei cu Italia (n.r. nationalele U16 contra U15, scor 1-0 pentru romani) si am discutat si cu…

- Solista Elena Gheorghe a dat publicitații o fotografie foarte draga ei, preferata sa fiindca a fost facuta de nimeni altul decat partenerul ei de viața. Cantareața de muzica ușoara Elena Gheorghe formeaza de ani de zile o familie fericita alaturi de soțul ei, Cornel Ene , dar și de cei doi copii ai…

- Introducerea in ceea ce ar trebui sa stie fiecare dintre noi poate fi aceasta: „Tocmai ce s-a anuntat de presa ca Ludovic Orban are un nou dosar la DNA. Sclavii din PNL si din presa care sustin Noua Securitate trebuie sa aplaude, in sfarsit vad statul neo-stalinist in splendoara lui. Cum spunea creatorul…

- Ziua Internaționala a Femeii, pe care o sarbatorim pe 8 martie, este ocazia ideala de a spune “Mulțumesc!” celor mai importante persoane din viețile noastre – mamele. Cu siguranța, toți ne dorim sa gasim cele mai frumoase cadouri de 8 martie pentru mame, dar puținul timp pe care il avem la dispoziție…

- Chiar daca este o femeie in toata firea, Lidia Buble nu uita sa fie copil in suflet. Artistei ii place sa se copilareasca, sa rada si sa se simta in permanenta un copil, chiar daca varsta din buletin o da de gol.

- Tot mai multe vedetese impotrivesc deciziei președitelui Americii de a oferi arme profesorilor pentru a apara elevii. Cantareața Cardi B a postat pe Twitter, cat și pe Instagram un mesaj in care vorbește despre cum profesorii primesc salarii mici, dar vor avea arme. “America trebuie sa fie foarte distractiva…

- Cand nu joaca, Sorana Cirstea apare mereu pe Instagram cu imagini magnetice. Locul 35 WTA a pozat in echipamentul New Ballance și cu nelipsita racheta. "Shooting cool in seara asta", a comentat frumoasa jucatoare. Ea se afla in urcare in clasamentul WTA, cu o poziție, dupa un inceput bun de sezon.

- Cu unul dintre cele mai mari salarii din lotul vicecampioanei, 16.000 de euro lunar, Enache n-a mai suportat sa fie criticat de toata lumea, de la fani pana la patron, și-a decis sa plece acum de la FCSB.Dupa ce-a avut o discuție cu agentul acestuia, Anamaria Prodan, Enache a reziliat contractul…

- Imaginile ingrozitoare surprinse in Londra prezinta o lebada care inoata printre gunoaiele din raul Tamisa care strabate capitala Marii Britanii. Pasarea incerca sa gaseasca ceva de mancare in ce pare mai degraba o groapa de gunoi decat...

- Barbatul a acordat un interviu la tv, unde a prezentat si o fotografie pe care sustine ca a facut-o in calatoria sa in viitor. In imagine se vad mai multe cladiri de tip zgaraie-nori cu o forma neobisnuita si de culoare verde. "Nu o sa uit niciodata momentul in care am facut poza. Eram…

- Un utilizator a raportat o imagine de pe Instagram catre echipa ce modereaza continutul. Reteaua de socializare a inlaturat imaginea, iar acest lucru a provocat revolta in randul utilizatorilor. Charlie Beswick a postat o imagine cu baiatul ei in varsta de 12 ani, pe pagina sa de Instagram, ouralteredlife,…

- Când vor sa descopere adevarata personalitate a cuiva psihologii folosesc, de cele mai multe ori, teste cu imagini ciudate. Iata unul dintre acestea, care te va ajuta sa te lamurești ce este în mintea ta acum.

- Lena si Gabriel Enache si-au botezat, miercuri, baietelul, pe nume Edan, iar nasi i-au fost Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf. Lena si fotbalistul de la FCSB au atras privirile la biserica, unde micutul a fost imbaiat de preot, si nu pentru ca ei erau in mijlocul atentiei, ci prin incaltarile…

- Dupa ce a devenit tata pentru a doua oara, Liviu Varciu pare sa-si fi schimbat radical comportamentul. Acesta s-a transformat intr-un tata model, iar imaginile publicate pe conturile sale de socializare demonstreaza acest lucru.

- Odata cu dezvaluirea lui Kylie Jenner, am avut ocazia de a-l vedea, pentru prima data, pe bebelușul cu nr. 3 al cuplului Kim Kardashian-Kanye West. Ea este Chy, bebelușul cu nr. 3 al cuplului Kim-Kanye West Ieri, Kylie, mezina clanului Kardashian-Jenner, a dezvaluit ca tocmai a adus pe lume o fetița,…

- AnaMaria Prodan ne arata o noua imagine cu mama sa, inainte de externarea din spital. Ionela Prodan pare ca se simte din ce in ce mai bine. A renuntat la ochelari si la peruca, iar zambetul ei este molipsitor

- Ultimele noutați despre plecarea lui Gnohere! Alt jucator de la FCSB a fost ochit de un club uriaș! Francezul Harlem Gnohere, in varsta de 29 de ani, golgheterul celor de la FCSB in toamna (16 goluri in 30 de partide) este pe picior de plecare in China , lucru anunțat ieri de Gigi Becali. „Mai sunt…

- O noua imagine cu Ionela Prodan inainte de externare. Anamaria Prodan a publicat pe contul de socializare o fotografie cu mama ei, care pare ca se simte din ze in ce mai bine. Artista de muzica populara poarta o pereche de ochelari de soare și a renunțat la peruca. Ionela Prodan zambeste si pare ca…

- Gabi Torje a semnat astazi cu Dinamo și a oferit deja primele declarații pentru site-ul oficial al echipei. "Sunt bucuros ca am revenit la echipa mea de suflet, mi-am dorit foarte mult sa imbrac din nou tricoul alb-roșu. Dinamo este clubul care m-a lansat in fotbalul european și nu pot uita niciodata…

- Starea Ionelei Prodan este una buna si pare ca se simte mult mai bine. Asta a spus-o si fiica sa, Anamaria Prodan, zilele trecute, dar o arata si fotografia pe care tocmai a postat-o fiica Ionelei Prodan pe retelele sociale.

- Adevarul despre boala Ionelei Prodan. Deși la inceput s-a spus ca artista de muzica populara a fost internata in spital din cauza unor probleme la inima, se pare ca situația e mai grava. Cel care a facut totul public, este Florin Condurateanu. „Ionela Prodan este internata la Fundeni, dar nu pentru…

- Ionela Prodan nu a fost, inca, externata si incearca sa-si revina dupa problemele cardiace cu care s-a confruntat in ultima perioada. Alaturi de artista a fost Anamaria Prodan, care a facut publica o imagine cu mama ei, alaturi de mesajul: „Zi perfecta! O iubesc pe mama!”. Ionela Prodan apare infofolita…

- Poli Iași a reușit ultimul transfer inaintea startului campionatului, moldovenii reușind sa aduca un jucator cu un CV extrem de interesant. Este vorba de jucatorul originar din Libia Sadiq El Fitouri (23 de ani), fotbalist care a crescut la Manchester City, iar apoi a ajuns la United, fara sa bifeze…

- Un caz șocant a revoltat un oraș întreg. O batrâna a fost abandonata de propria ei familie în gara din Craiova. Femeia a ramas pe o banca din gara, alaturi de toate bagajele.

- Cantareața Ionela Prodan a ajuns de urgența la spital in urma unor probleme cu inima. Mama impresarei Anamaria Prodan a simțit ințepaturi in zona inimii. Din fericire, starea ei nu este foarte grava. Anamaria Prodan a povestit totul intr-o emisiune TV. ”Mi-a zis ca o inteapa inima. M-am speriat. Prima…

- Aseara, zeci de mii de romani au iesit in strada pentru a le asigura copiilor lor un viitor mai bun. Au strigat, au plans, s-au revoltat. Insa, printre oamenii sufocati de sistem, un zambet inocent a reusit sa faca putin lumina in intunericul din care protestatarii nu mai vad nicio iesire.

- Marian Godina a publicat pe pagina sa de Facebook un comentariu referitor la jandarmul filmat in timp ce loveste cu putere mai multi oameni care au participat la protestul antiguvernamental de la Bucuresti.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, o atentionare cod galben de inundatii, valabila pana la miezul noptii in doua bazine hidrografice. Conform prognozei hidrologilor, pana la ora 00:00, ca urmare a precipitatiilor lichide inregistrate, a celor prognozate,…

- Anamaria Prodan, impresarul lui Nicolae Stanciu, a oferit noi detalii in aceasta dimineața despre transferul mijlcoașului de 24 de ani la Sparta Praga. "Nu știu ce se va intampla, ne legam de niște aspecte foarte mici. Așteptam sa se ințeleaga cele doua cluburi. Sunt niște detalii prea mici ca transferul…

- O fotografie realizata de fotograful bistrițean Adrian Petrișor tocmai in lanțul muntos Dolomiți a fost publicata in Practical Photography, cea mai bine vanduta revista dedicata fotografilor.

- Anișoara Loghin se pregatește sa aduca telespectatorilor mai multe „seri perfecte” Așa cum a scris presa anterior, odata cu plecarea de la pupitrul știrilor, jurnalista Anișoara Loghin va prezenta emisiunea „O Seara Perfecta”, despre aceasta anunța portalul perfecte.md. „Te-ai obișnuit sa o vezi serioasa,…

- Polițiștii timișeni realizeaza cercetari in doua dosare penale pentru instigare la violența. Oamenii legii spun ca diferite persoane au incercat prin intermediul rețelelor de socializare sa manipuleze cetațenii care participau la manifestații publice. Astfel, s-a incercat manipularea manifestanților…

- Omenirea se afla pe punctul de a fi martora a primelor imagini cu o gaura neagra. Astfel va fi dovedita inca odata existenta ''monstrilor'' interstelari ai lui Einstein. In 2018, specialistii se asteapta sa observe silueta unui disc ce ar apartine unei gauri negre supermasive aflate in centrul galaxiei…

- Pe un site de socializare a fost facuta publica prima fotografie care i s-a facut vreodata Principesei Margareta, fiica cea mare a Regelui Mihai. Regele Mihai, care a incetat din viața in ziua de 5 decembrie 2017 , are cinci fiice. cea mai mare dintre aceasta este Principesa Margareta, care este casatorita…

- Nicolae Guta a petrecut Revelionul la Petrosani, in casa unde locuieste una dintre fiicele lui, Nicoleta. In noaptea dintre ani, manelistul s-a pozat langa brad alaturi de fiica lui si si proaspatul ei sot, iar fanii au observat imediat un detaliu jenant.

- Municipiul Timisoara va primi o uriasa finantare europeana, care ii va permite o dezvoltare fara precedent. Este vorba de 14 milioane de euro, bani care vor fi accesati gratie aprobarii a doua proiecte GAL (Grupul de Actiune Locala), fiecare in valoare de cate sapte milioane de euro. Banii vor fi folositi…

- O imagine de iarna splendida surprinsa în 1933 a stârnit nostalgia clujenilor dupa iernile de demult. Fotografia realizata în 1933 arata ca lucrurile nu s-au schimbat prea mult, doar zapada lipsește. În imagine apare un stand de taxi. Photo…

- Anul 2017 se incheie cu un bilanț extrem de bogat și onorant pentru Casa Artelor din Timișoara. Cele cinci spații de pe strada Augustin Pacha au gazduit peste 120 de evenimente culturale și zeci de artiști care au atras un public impresionant ca numar pentru a admira lucrarile expuse. Artiști consacrați…

- De Craciun, Tavi Clonda a fost vizitat sora si de mama lui. Mama lui Tavi Clonda, Elena, nu a ratat ocazia sa se fotografieze alaturi de nepoata sa. Micuta Bella Victoria Margot pare ca s-a obisnuit deja sa stea in bratele bunicii ei.

- Pe 22 decembrie, Rania, fetita lui Florin Salam si a Roxanei Dobre, a implinit un an, iar micuta a fost sarbatorita cum se cuvine. La petrecere a participat inclusiv nasul copilei, care a transmis si un mesaj emotionant. A