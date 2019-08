FOTO Al Bukayriyah - Al Tai 1-2 » Victorie la debut pentru Claudiu Niculescu

Stiri pe aceeasi tema

- In etapa a saptea a Ligii 1, FC Viitorul va juca pe teren propriu, la Ovidiu, cu FC Voluntari, duminica, 25 august, de la ora 18.00. Neinvinsa pana acum, FC Viitorul are 12 puncte, dupa trei victorii si trei egaluri, golaveraj 14 7, in vreme ce echipa ilfoveana a strans cinci puncte pana in prezent,…

- Boxerul britanic Anthony Joshua va incerca sa isi ia revansa in fata americanului Andy Ruiz, cel care l-a deposedat de titlurile mondiale WBA, IBF si WBO la categoria grea, pe 7 decembrie la Riad (Arabia Saudita), a anuntat vineri societatea de impresariat Matchroom Boxing, citata de AFP. Ruiz a produs…

- FC Barcelona a câștigat la limita, scor 2-1, partida amicala disputata împotriva celor de la Napoli. Busquets (38) a deschis scorul, italienii au egalat dupa autogolul lui Umtiti (42), în timp ce Rakitic (79) a stabilit învingatoarea. Meciul a avut loc la Miami.…

- Capitanul echipei Dinamo, Dan Nistor, a catalogat drept inacceptabil comportamentul fanilor dinamovisti, care îi înjurau pe jucatori si pe conducatorii clubului, în momentele în care antrenorul Eugen Neagoe primea îngrijiri medicale, scrie News.ro."E stabil,…

- Ricardo Farcaș (19 ani, fundaș central) a debutat pentru echipa mare a lui SPAL intr-un meci amical cu ND Gorica, caștigat de italieni cu scorul de 3-1. Farcaș, fotbalist adus de SPAL in 2018, dupa doi ani petrecuți la Academia lui Ajax, a bifat astfel prima sa prezența intr-o partida de seniori. „A…

- Jucatorul roman Collins Valentine Filimon a obtinut o victorie, 13-21, 21-12, 21-16 cu luxemburghezul Robert Mann, miercuri, in ultimul sau meci din Grupa G a turneului de badminton din cadrul Jocurilor Europene de la Minsk.

- Claudiu Niculescu, fostul mare atacant al lui Dinamo, implinește astazi 43 de ani. Superatacantul dinamovist s-a retras din cariera de fotbalist in 2012 și a imbrațisat cariera de antrenor, recent semnand cu Al-Tai, in Arabia Saudita. ...

- Nationala masculina de volei a Romaniei a obtinut a doua sa victorie in Grupa B a competitiei Silver League, 3-0 (25-15, 25-21, 32-30) cu Danemarca, miercuri, in Sala Polivalenta din Alexandria. Dupa 3-1 cu Azerbaidjanul in deplasare, tricolorii au reusit o noua victorie, pe teren propriu, intr-o ora…