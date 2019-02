Stiri pe aceeasi tema

- Hannah Donaghue, 29 de ani, din Northampton, Marea Britanie, a fost la o petrecere in care l-a intalnit pe Ben Fagan, 30 de ani. Cei doi se cunoșteau de mai multa vreme, dar nu avusesera nicio legatura pana atunci. Ei au petrecut noaptea impreuna și, la cateva saptamani dupa acea intalnire amoroasa,…

- Portalul handball-planet, una dintre publicatiile importante în handbal pe plan extern, a efectuat la sfârsitul anului trecut un sondaj pentru desemnarea celei mai bune jucatoare a lumii în 2018, dar si pentru stabilirea echipei ideale.

- Bryan Woodington a petrecut puțin mai mult de șapte luni la bordul faimoasei nave USS The Sullivans, iar cand s-a intors acasa, a dorit sa recreeze impreuna cu sotul sau faimoasa fotografie a unui marinar care saruta o asistenta medicala in cel de-al Doilea Razboi Mondial.

- Cu o Hyundai Elantra, șoferița a parcurs 1,6 milioane de kilometri in doar cațiva ani, uimind intreaga lume. Deoarece femeia se ocupa de livrari pentru o firma de piese auto, job care necesita multe ore state pe drum, a trebuit sa schimbe uleiul o data la doua saptamani, perioada in care parcurgea…

- Un pui de ren alb a fost fotografiat in Norvegia, iar imaginile cu acesta fac inconjurul lumii in mediul online. Puiul are mutatii genetice, fiind un exemplar rar. Cultura scandinava Sami ii confera o semnificatie aparte.

- Biserica Piaristilor din centrul Clujului a devenit una dintre cele mai interesante atractii ale orasului dupa ce aici a fost montat „Museum of the Moon”, o instalatie spectaculoasa realizata pe baza fotografiilor NASA.