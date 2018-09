Stiri pe aceeasi tema

- Mohamed Salah, atacantul egiptean al lui Liverpool, a declarat pentru France Football ca echipa sa poate castiga Liga Campionilor, dupa ce in sezonul trecut a pierdut finala acestei competitii, 1-3 cu Real Madrid. "In sezonul trecut, am eliminat-o pe Manchester City, apoi pe Roma, care…

- La Liga, campionatul de fotbal din Spania, a stabilit un record istoric in transferuri pentru mercato de vara, cu 884 milioane euro investiti in jucatori, cu 59% mai mult decat in mercato precedent, conform unui raport al Football Transfer Review, citat de EFE. Real Madrid si Barcelona sunt cluburile…

- La un an dupa plecarea de la Real Madrid, atacantul spaniol Mariano Diaz a reusit revenirea la care visa, el semnand miercuri un contract pe cinci ani cu clubul madrilen de fotbal, parasind formatia Olympique Lyon care l-a vandut pentru 33 de milioane de euro, au anuntat cele doua cluburi, citate de…

- Atacantul francez Alassane Plea (Nice) a semnat un contract pe 5 ani cu clubul german Borussia Moenchengladbach, care va plati gruparii franceze 25 milioane euro, relateaza L'Equipe. In sezonul trecut din Ligue 1, Plea, 25 ani, a disputat 48 de meciuri si a marcat 21 de goluri in toate…

- Un sindicat minoritar a lansat un apel la greva in uzina Fiat Chrysler din orasul Melfi, din sudul Italiei, ca sa protesteze impotriva sumelor cheltuite de Juventus Torino pentru achizitionarea lui Cristiano Ronaldo, informeaza France Football. Exor, holdingul familiei Agnelli, detine aproape 30% din…

- Transferul atacantului portughez Cristiano Ronaldo la Juventus Torino, pentru 112 milioane euro, este cea mai valoroasa vanzare realizata de echipa spaniola de fotbal Real Madrid in intreaga sa istorie, precizeaza agentia EFE. Aceasta tranzactie depaseste cel mai important transfer realizat pana acum…

- Echipa spaniola de fotbal Real Madrid a anuntat oficial achizitionarea fundasului lateral Alvaro Odriozola de la formatia Real Sociedad, acesta fiind primul transfer realizat de madrileni dupa numirea lui Julen Lopetegui in postul de antrenor. In varsta de 22 ani, Odriozola a debutat la nationala Spaniei…

- Patinoarul artificial iși va extinde considerabil perioada de funcționare intr-un an, pentru ca va fi inchis intr-o construcție de tip hala, iar gheața va putea fi menținuta chiar și primavara. In acest moment, patinoarul funcționeaza doar doua luni pe an, incepand din a doua parte a lunii decembrie…