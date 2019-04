Stiri pe aceeasi tema

- FC Barcelona este principala favorita la câstigarea actualei editii a Ligii Campionilor la fotbal, considera antrenorul echipei engleze Tottenham Hotspur, argentinianul Mauricio Pochettino, citat de agentia Reuters, conform Agerpres.Barca, echipa cu cinci trofee de campioana a Europei în…

- Duelul dintre FC Barcelona si Manchester United este capul de afis al sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri la Nyon. Primul meci va avea loc pe Camp Nou, pe 9/10 aprilie, iar returul pe Old Trafford, pe 16/17 aprilie. …

- Meciul de fotbal feminin dintre Atletico Madrid și FC Barcelona se va disputa cu stadionul plin. Partida se va juca duminica, de la ora 13:00, pe Wanda Metropolitano. Clubul din capitala Spaniei a anunțat miercuri ca nu mai mai sunt bilete disponibile. Astfel, va fi cadea recordul stabilit pe San Mames,…

- Ole Gunnar Solskjaer, antrenorul echipei engleze de fotbal Manchester United, a recunoscut superioritatea formatiei Paris Saint-Germain in partida disputata marti seara pe Old Trafford si castigata cu 2-0 de francezi, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor. "Trebuie sa fiu cinstit,…

- Pentru a celebra Noul An Chinezesc, jucatorii echipei de fotbal FC Barcelona și-au dorit sa joace meciul din semifinala Cupei Spaniei impotriva rivalei Real Madrid cu numele inscripționate atat in spaniola, cat și in chineza. Federația spaniola de fotbal le-a interzis insa catalanilor acest echipament.

- Argentinianul Lionel Messi, starul echipei FC Barcelona, nu a participat luni la antrenamentul colectiv al catalanilor, cu doua zile inainte de intalnirea cu marea rivala Real Madrid, din mansa intai a semifinalelor Cupei Spaniei, scrie AFP. Messi, cu o leziune musculara la coapsa suferita in meciul…

- Echipa Atletico Madrid, ocupanta locului secund in campionatul de fotbal al Spaniei, a fost invinsa la limita in deplasare, cu 1-0, de formatia Betis Sevilla, duminica, intr-o partida din cadrul etapei a 22-a a sezonului. Andaluzii au marcat golul victoriei in repriza secunda, prin Sergio…

- Atacantul francez Anthony Martial a ajuns la un acord cu oficialii clubului englez de fotbal Manchester United in privinta prelungirii cu cinci ani a contractului sau, anunta presa britanica si cea franceza Fotbalistul francez, a carui continuitate pe Old Trafford s-a aflat sub semnul intrebarii inainte…