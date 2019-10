Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) dezbate, joi, cererea lui Felix Banila de a-si continua activitatea la Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau, dupa ce a demisionat de la conducerea DIICOT, relateaza news.ro

- Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii va analiza propunerea de delegare in functia de procuror la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Serviciul teritorial Constanta a procurorului Catalin Cristian Mihailescu, procuror la…

- In ședința de marți 17 septembrie, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat delegarea in functia de procuror in cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism -Serviciul teritorial Pitesti, a Antoniei Diaconu, procuror la Parchetul…

- Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a dispus astazi sesizarea Inspecției Judiciare, in primul rand in vederea efectuarii unui control la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (atat structura centrala, cat și serviciile…

- DIICOT - structura centrala va prelua dosarul crimelor din Caracal de la procurorii din Craiova. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al instituției, transmite Mediafax. Mihaela Porime, purtatorul de cuvant al DIICOT, a declarat ca procurorii DIICOT - structura centrala vor prelua dosarul crimelor…