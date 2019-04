Stiri pe aceeasi tema

- Cele trei eleve care au fost filmate, la finalul lunii ianuarie, in timpul unei altercatii pe o strada din municipiul Dorohoi au fost sanctionate cu scaderea notei la purtare, a declarat, luni, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean Botosani, Ciprian Manolache. Consiliul…

- Prietenii Albertinei Narcisa Cosbac au aprins lumanari si au tinut un moment de reculegere, astazi, in localitatea constanteana Valu lui Traian, exact in locul in care tanara s a stins din viata, la numai 26 de ani, in timpul unei alergari.Tanara s a prabusit pe trotuar, la un colt de strada intersectia…

- O scena foarte violenta a fost inregistrata pe 23 ianuarie, in fața liceului "Regina Maria", din Dorohoi, județul Botoșani. O eleva, Naomi, a fost batuta pe strada de alte doua colege, Claudia și Diana, a informat observator.tv. Scena s-a desfașurat in fața mai multor martori, dar nimeni n-a intervenit…

- PNL critica intenția reprezentanților PSD-ALDE de a incrimina ca fapte penale insulta și calomnia, liberalii susținand ca singura soluție pe care o mai au liderii coaliției de guvernare pentru a ieși pe strada este sa instituie cenzura pentru a nu mai fi huidiți.”Zilele acestea s-a confirmat…

- La data de 24 ianuarie a.c., in jurul orei 23.45, pe strada Herman Oberth din municipiul Mediaș, un conducator auto nu a oprit la semnalele regulamentare ale polițiștilor si și-a continuat nestingherit deplasarea pe strada Rubinului, unde, insa, a patruns in perimetrul unui loc de joaca. Read More...

- Doua masini marca Mercedes s-au tamponat in acesta dupa amiaza pe o strada din centrul Capitalei.Potrivit pozelor de la fata locului, postat pe grupul de pe Facebook, GBM, doua masini s-au lovit pe strada Armeneasca, la interesctie cu bulevardul Stefan cel Mare.