Ford îşi închide încă o fabrică emblematică. Restructurări masive Ford isi va inchide cea mai veche fabrica din Brazilia si va renunta la producerea camioanelor grele in America de Sud, o decizie care ar putea duce la concedierea a 2.700 de angajati, a anuntat marti producatorul auto american, transmit DPA, Xinhua si Reuters. Decizia face parte din planul de reorganizare pe plan global, care va duce la concedieri masive, inchideri de fabrici in Europa si costuri de 11 miliarde de dolari. In urma anuntului, analistii se asteapta la o restructurare similara in America de Sud. Luna trecuta, directorul general al Ford, Jim Hackett, anunta ca investitorii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

