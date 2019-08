Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Dwayne Johnson, supranumit “The Rock”, a anuntat ca s-a casatorit cu partenera lui de viata, cantareata Lauren Hashian, in cadrul unei ceremonii secrete, care a avut loc duminica in Hawaii, informeaza Press Association, titreaza Agerpres. Starul de cinema a facut aceasta dezvaluire…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep se afla pe locul al patrulea in clasamentul celor mai bine platite sportive ale lumii, dat publicitatii de revista americana Forbes, in care prima pozitie este ocupata de americanca Serena Williams. Halep (24 ani, locul 4 WTA) a acumulat 10,2 milioane…

- SIMONA HALEP // Revista Forbes a publicat recent sumele caștigat de tenismenele din WTA in 2018. Sumele totale au fost alcatuite din banii din premii, dar și din cei proveniți din sponsorizari. In anul in care și-a adjudecat primul trofeu de Mare Șlem, la Roland Garros, Simona Halep a caștigat, din…

- Dwayne „The Rock” Johnson și Chris Hemsworth sunt cei mai bine platiți actori de la Hollywood, potrivit revistei Forbes. Johnson a caștigat, anul trecut, 89.4 milioane de dolari pentru rolurile sale din filme precum „Jumanji” și „Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”. Totuși, veniturile actorului au…

- Cantareata americana Taylor Swift a fost desemnata cea bine platita celebritate din lume, potrivit unui top publicat miercuri de editorii revistei Forbes, in care artista pop-country este urmata de doi membri ai familiei Kardashian, starleta de reality-show Kylie Jenner, devenita o veritabila "regina"…

- Municipiul Baia Mare s-a clasat la sfarsitul anului 2018 pe locul 3 in clasamentul sumelor de bani contractate de resedintele de judet din regiunea Nord-Vest prin Regio, fara contributia proprie. Astfel, Baia Mare a contractat suma totala de 72,2 milioane lei, clasandu-se pe pozitia a treia, dupa Oradea…

- Starul argentinian al clubului de fotbal FC Barcelona, Lionel Messi, este cel mai bine platit sportiv al planetei in 2019 cu 127 milioane de dolari (112,5 milioane euro), potrivit clasamentului anual publicat marti de revista americana Forbes, transmite AFP.

- Este romanca, a reusit sa construiasca, in doua decenii, un imperiu in industria cosmetica, și se situeaza pe locul al 21-lea in topul Forbes pe 2019 al celor mai bogate antreprenoare din Statele Unite ale Americii, avand o avere de 1,2 miliarde de dolari.