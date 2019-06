Stiri pe aceeasi tema

- In seara zilei de luni, intre Ghiroda și Bucovaț s-au putut auzi mai multe focuri de arma. Informația a fost confirmata de oficialii IPJ Timiș. Nu se știe inca daca este vorba despre cazul polițistului ucis și despre cautarile criminalului acestuia, Ionel Lepa. Vom reveni cu amanunte!…

- Politia Galati a transmis ca, luni, in jurul orei 11.30, politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Galati au depistat un adolescent in varsta de 16 ani, pe numele caruia Judecatoria Galati emisese, in februarie 2019, o sentinta penala de internare intr-un centru educativ pe o perioada de un an, pentru…

- Alerta pentru romani. Mancarea de la cantine poate imbolnavi. Descoperirea facuta acum i-a uimit chiar si pe inspectorii OPC. Totul s-a intamplat in trei localuri din Costanta si Agigea.

- Bomba zilei. Radu Mazare a EVADAT! Autoritațile sunt in alerta Bomba zilei vine din Madagascar. Radu Mazare, fostul edil al Constanței, a evadat din inchisoare. Informația a fost aflata pe surse, anunța Romania TV, care precizeaza ca oficialitațile romane nu au dorit sa comenteze dezvaluirea. Radu Mazare…

- ALERTA. Autoritațile din Madagascar au decis sa il extradeze pe Radu Mazare, conform Romania TV. Ministerul Justiției din Romania a transmis actele necesare extradarii sambata, iar conform sursei citate, ministrul Justiției din Madagascar a explicat ca Radu Mazare va fi extradat in Romania.Citește…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 grade pe scara Richter s-a produs luni seara in Mexic, fiind resimțit puternic in capitala Ciudad de Mexico, au transmis autoritațile locale, citate de Reuters.Momentan nu exista informații privind posibile victime sau pagube materiale majore, informeaza…

- Autoritatile din Serbia au retinut un bulgar care avea asupra lui aproximativ 22 de kilograme de serbia. Drogurile au fost gasite in autoturismul Volkswager cu numere de Bulgaria, la trecerea de frontiera de la Batrovtsi, intre Croatia si Serbia.Dupa ce au controlat autoturismul, politistii de frontiera…

- Un copil a disparut in aceasta dimineata in Timisoara in zona Facultatii de stomatologie. Autoritatile au intrat in alerta dupa ce copilul de 13 ani a fost dat disparut de catre mama si bunica lui cu care venise insotit la dentist.