Horoscop zilnic MIERCURI 24 OCTOMBRIE 2018. O zi cu o energie specială! Luna plină şi start de Scorpion!

Aceasta Luna plina senzationala in Taur este in conjunctie cu Uranus. Pamantul s-a zguduit in luna mai atunci cand Uranus a intrat in Taur si cu siguranta continua sa ne dea un gust despre… [citeste mai departe]