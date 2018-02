Stiri pe aceeasi tema

- Conform unor surse demne de incredere, Fane, nimeni altul decat varul lui Florin Vancica, fostul iubit al Roxanei Dobre, a castigat, recent, o suma impresionanta la jocurile de noroc, scrie spynews.ro. Dupa o noapte de povestit nepotilor, controversatul barbat a pus mana pe un milion de euro. Cu…

- Roxana Dobre pare sa treaca prin clipe cat se poate de fericite in aceasta perioada, ea fiind insarcinata pentru a treia oara alaturi de Florin Salam. Și, așa cum e normal, acesta are grija ca frumoasa bruneta sa nu fie stresata niciun moment.

- Florin Salam, incantat peste masura ca Roxana Dobre este, din nou, insarcinata și ca, aproape sigur, ii va darui un baiețel, ii face frumoasei sale partenere de viața toate poftele. Care, spun sursele noastre, nu sunt deloc puține, acum ca Roxana este insarcinata...

- Compania romaneasca SIMEX a lansat in premiera la Expozitia Internationala de Mobila si Design Interior «IMM Cologne 2018» Koln, Germania noul brand MOOD by SIMEX sub semnatura cunoscutului designer roman Constantin Alupoaei de la studioul IZZI DESIGN BOX din Bucuresti. Prezentarea a fost un scucces…

- Florin Salam si Roxana Dobre au reusit sa treaca peste problemele din trecut, iar acum se inteleg perfect. Recent, cantaretul de manele a organizat o petrecere intr-un local de lux din Capitala. A

- Romania dispune de un domeniu schiabil care poate face concurenta statiunilor consacrate din Austria, Germania, Elvetia sau Franta, astfel incat romanii impatimiti de sporturile de iarna sa-si petreaca vacantele in tara, iar strainii sa cheltuiasca mai multi bani in tara noastra, a declarat, luni,…

- Binecunoscuta interpreta de muzica lautareasca Gabi Lunca a avut probleme de sanatate și a petrecut Anul Nou in spital. Gabi Lunca, care s-a pocait dupa ce i-a murit un copil , este una dintre marile artiste din lumea muzicii lautarești din Romania. Gabi Lunca, care a fost in scandal cu solista de…

- Un tanar de 28 de ani din comuna Maracineni a prins pentru a treia oara crucea aruncata de catre preoți in apele raului Buzau de Boboteaza. Marian Dragomir participa an de an la procesiunea organizata cu acest prilej pe malul raului Buzau și se arunca in apa indiferent de vreme pentru a scoate crucea…

- Luna decembrie a anului trecut a fost deosebit de dificila pentru Florin Salam si iubita lui, Roxana Dobre, care s-au despartit, dar au intrat in 2018 iarasi impreuna. Asa-zisele motive ale certurilor dintre ei au ajuns in spatiul public, dar nimeni nu a stiut cu exactitate de ce bruneta si-a luat fetitele…

- Britanicul Russell Watson și-a pus sperma intr-o banca atunci cand a aflat ca sufera de cancer limfatic, incercand astfel sa iși asigure in moștenitor in cazul in care nu ar fi supraviețuit sau daca ședințele de chimioterapei l-ar fi lasat infertil. Cinci ani mai tarziu, soția sa a facut inseminare…

- Florin Salam a decis sa-i mai dea o sansa Roxanei Dobre si s-au impacat chiar de Anul Nou! Surse apropiate de cuplu sustin ca manelistul a sunat-o chiar de Revelion si a sensibilizat-o cu vorbe dulci.

- ”Fratele” lui Florin Salam a dezvaluit pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , ca intre fiica cea mare si iubita manelistului sunt tensiuni mari. Ulterior, am stat de vorba cu Betty Salam si am aflat ce se intampla, de fapt, intre artista si ”mama vitrega”. (CITESTE AICI: Cum a petrecut Craciunul…

- Florin Salam nu are liniste de Sarbatori! Dupa ce a fost tradat de Roxana Dobre, celebrul manelist este tinut in joc de glezne de propria familie. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, a aflat detalii picante din casa artistului.

- Scandalul izbucnit intre Roxana Dobre si Florin Salam, dupa ce “sotia” manelistului a plecat de acasa cu fiicele lor, pare sa se fi stins, in sfarsit. "Fratele" lui Salam a dat detalii exclusive pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania despre viata din prezent a artistului si a mamei fetitelor sale.…

- Sora artistei Delia a nascut o fetița perfect sanatoasa in a doua zi de Craciun. Soția afaceristului Razvan Munteanu a fost alaturi de sora ei, Oana Matache, pana in momentul in care a devenit mama, ba chiar a filmat intreaga operație de cezariana. Gina Matache, mama celor doua artiste, este…

- Altfel, Rania, fetita lui Florin Salam si a Roxanei Dobre, a implinit un an pe 22 decembrie. La petrecerea organizata pentru micuta a participat si nasul acesteia, care a transmis un mesaj emotionant. Roxana Dobre, prima reactie dupa despartirea de Florin Salam. Cu cine a fost surprinsa in…

- Connec-R, primele declarații despre cel de-al doilea copil. Artistul și soția lui , Misha, au o fetița, insa se gandesc serios sa devina din nou parinți. Connect-R a declarat ca se gandește cu Misha sa mai faca un copil. „Imi doresc, dar cred ca toate vin atunci cand trebuie sa vina. Nu aș vrea baiat.…

- Pe 22 decembrie, Rania, fetita lui Florin Salam si a Roxanei Dobre, a implinit un an, iar micuta a fost sarbatorita cum se cuvine. La petrecere a participat inclusiv nasul copilei, care a transmis si un mesaj emotionant. A

- "Ginerele" lui Florin Salam a avut parte de o primire incendiara, dupa ce a revenit in Romania din Spania, unde a fost ca sa vada un meci important. Catalin Visanescu i-a adus logodnicei sale un dar de cateva mii de euro, iar Betty a impartasit bucuria traita cu fanii.

- S-a facut partajul in divortul care a uimit pe toata lumea. Florin Salam si Roxana Dobre au decis sa se separe definitiv dupa ce bruneta a plecat de acasa timp de mai multe zile. Cei doi au facut partajul, dupa ce au ajuns la concluzia ca impacarea este imposibila. Manelistul este hotarat sa nu-i…

- Ies la iveala primele dezvaluiri dupa despartirea anului din Romania. Manelistul Florin Salam a facut primele marturisiri dupa ce a fost parasit de Roxana Dobre.Citește și: Carmen Iohannis, uimește, inainte de Craciun: Ce gest a facut Prima Doamna a Romaniei ”Nu ne mai impacam”, a spus…

- Florin Salam si Roxana Dobre au decis sa puna capat relatiei lor, dupa ce bruneta a fugit de acasa si s-a spus ca l-ar fi inselat pe manelist cu un fost iubit. Florin Salam, prima reactie dupa DESPARTIREA de Roxana Dobre. Motivul REAL al RUPTURII Manelistul este hotarat sa nu-i dea…

- Florin Salam a confirmat despartirea de Roxana Dobre, dupa ce bruneta a plecat de acasa timp de mai multe zile si s-a spus ca l-ar fi inselat pe manelist. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat termenii si conditiile separarii si detaliile partajului dintre Salam si focoasa bruneta. (CITESTE…

- Carmen Iohannis, sotia presedintelui, a sosit zilele trecute cu cadouri, pregatite împreuna cu liceenii de la Colegiul ”Gheorghe Lazar” a caror profesoara este, la serbarea de Craciun a copiilor care urmeaza centrul de zi al Fundatiei UCOS - "Un copil, o speranta" din…

- Roxana Dobre a marturisit ca s-a certat cu Florin Salam, dupa ce acesta a venit acasa furios, pentru ca un membru al familiei s-a plans la el ca bruneta i-ar spus sa nu intre incaltat in casa. Rasturnare de situatie in telenovela FLORIN SALAM-ROXANA DOBRE. Se cere test de paternitate. "Sa le…

- Cunoscuta actrita americana Eva Longoria este însarcinata în patru luni cu primul sau copil, potrivit revistei 'Us Weekly', care citeaza un reprezentant al artistei de origine mexicana, relateaza miercuri EFE.

- La mai bine de o saptamana de tacere, Roxana Dobre a vorbit pentru prima data despre despartirea de celebrul manelist. Bruneta a povestit ce a determinat-o sa plece de acasa cu fetitele ei, Jacqueline si Rania. "Sotia" lui Florin Salam a spus si cum a reactionat artistul cand ea a decis sa paraseasca…

- "Nu iese fum fara foc", spune o vorba din batrani, care se potriveste perfect cu scandalul izbucnit in urma plecarii de acasa a Roxanei Dobre. Mai mult, in timp ce bruneta sustine sus si tare ca ar fi doar o cearta si separare temporare, Florin Salam nici nu vrea sa mai auda de ea.

- Roxana Dobre a revenit acasa, duminica, dupa mai multe zile petrecute departe de Florin Salam si fiicele lor. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat ca reintoarcerea brunetei in domiciliul conjugal a fost una cu scandal, tanara declarandu-le razboi direct fiicei manelistului si ginerelui acestuia.…

- Durere fara margini în familia unei tinere de 33 de ani, care a murit pe un pat de spital din Italia. A lasat în urma doi copii de 9 luni și 3 ani și un soț devastat de durere. Pe pagina de Facebook, oamenii s-au mobilizat și au lansat un apel pentru a reuși sa strânga bani pentru…

- Roxana Dobre a facut marturisiri si a confirmat ca s-a certat cu Florin Salam si ca a plecat de acasa, insa neaga ca cei doi s-au despartit. Sotia manelistului sustine ca ea si Florin Salam s-au impacat dupa aceasta disputa si neaga faptul ca ar fi fugit la Praga, cu suma de 500.000 de euro.

- Scandalul dintre Florin Salam și Roxana Dobre pare sa fie abia la inceput. Doar ca, spun surse extrem de bine informate, acum incepe, cu adevarat, lupta dintre cei doi, mai ales ca impacarea lor pare sa devina una... imposibila.

- Vorbim, din nou, despre un fake news, dar care a fost distribuit masiv pe rețeaua de socializare. Culmea este ca respectivul site are și știri serioase, cum ar fi: "Kovesi, reacție la legile Justiției". Astfel, la prima vedere, daca nu ești foarte atent, ai putea crede ca este un site "real". Mai…

- Prietenul lui Florin Salam arunca bomba despre fuga Roxanei Dobre. Este vorba despre Eugen Dragoi, care a facut dezvaluiri șocante despre relatia celor doi. Veste bomba in lumea showbiz-ului din Romania. Roxana Dobre, partenera de viața a lui Florin Salam, a fugit de acasa. Ea s-a dus la fostul iubit,…

- ”Fratele” lui Florin Salam a dezvaluit pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , adevaratul motiv pentru care Roxana Dobre l-ar fi parasit pe manelist. Prietenul artistului sustine ca motivul nu ar fi fost relatia cu Vancica si a spus ca totul mocnea demult in familia celor doi. (CITESTE SI: Omul…

- Soția lui Florin Salam a decis sa fuga din casa manelistului pentru a ajunge, din nou, in brațele lui Florin al lui Vancica, mai vechiul ei iubit care, acum, e insurat. Și, ca sa nu mearga cu mana goala, Roxana Dobre a plecat și cu ceva de acasa de la Florin Salam. Mai exact, vreo 500.000 de euro,…

- Florin, fiul lui Danut Udila din clanul cunoscut sub numele de Vancica, a reactionat dupa ce au aparut in presa informatii potrivit carora fosta lui iubita ar fi fugit din casa in care traia cu Florin Salam. Barbatul cu care Roxana Dobre a avut o relatie inainte sa-l cunoasca pe manelist a facut public…

- Maria, sora celebrului manelist, a aflat din presa despre posibilul amantlac dintre Roxana Dobre si Florin, fiul lui Danut Udila din clanul cunoscut sub numele de Vancica. In timp ce era la volanul masinii sale, ea a fost nevoita sa traga pe dreapta ca sa isi revina din socul tristei vesti. Mai mult,…

- "Bomba" in lumea manelistilor! Partenera lui Florin Salam ar fi parasit caminul conjugal si a mers in bratele lui Florin al lui Vancica, primul iubit. Familia celebrului manelist e socata de decizia Roxanei Dobre.

- Roxana Dobre este din nou insarcinata? Iubita lui Florin Salam a pus pe toata lumea pe jar cu o fotografie in care iși etaleaza burta de gravida. Imediat oamenii s-au gandit ca ii va darui al treilea copil manelistului.

- Informațiile de ultima ora din showbiz sunt legate de Cornel Pasat. La artist, Mos Craciun a ajuns mai devreme anul acesta. El si soția sa, Bianca, urmeaza sa devina parinți in luna iulie. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste de ani buni și au declarat in repetate randuri ca iși doresc foarte…

- La scurt timp dupa ce s-a spus ca Roxana Dobre si Florin Salam s-au fi despartit, bruneta a facut o dezvaluire bomba. Chiar daca a informat zvonurile cu privire la despartire, iubita manelistului a scris un mesaj cu care i-a bucurat pe toti fanii lui.

- Florin Salam si-a gasit linistea in bratele Roxanei Dobre si se bucura impreuna de cele doua fetite pe care le au impreuna. Din cate se pare, faptul ca manelistul se declara foarte fericit, langa Roxana si copiii sai, nu multumeste pe toata lumea. Mai multe persoane au raspandit zvonul ca Salam ar fi…

- Bucurie mare pentru una dintre cele mai apreciate actrite ale momentului. Aceasta va deveni mama. Ada Condeescu, pentru ca despre ea este vorba, este insarcinata. Actrita traieste una dintre cele mai

- Roxana Dobre este femeia care ii este alaturi, de cațiva ani, lui Florin Salam. Aceasta a dezvaluit care este relația dintre ei și a marturisit ca iși dorește neaparat sa-i faca și un baiat manelistului. Roxana Dobre și Florin Salam, care au trecut și prin momente mai puțin placute , formeaza un cuplu…