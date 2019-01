Florin Roman, mesaj pentru Teodorovici: E absolut incredibil. Nu s-a mai întâmplat niciodată "Ii cerem ministrului Teodorovici sa vina cu bugetul de stat. E absolut incredibil. Nu s-a mai intamplat niciodata in ultimii ani ca sa vina atat de tarziu cu bugetul. Eu am adresat o interpelare prin noiembrie si mi-au spus ca e o chestiune de cateva zile. Iata, suntem in ianuarie si nu avem inca bugetul nici macar trecut in sedinta de guvern. Problema e cea pe care o stie toata lumea: nu se pot incadra in tinta de deficit", a spus liberalul Florin Roman.

Vicepresedintele PNL a sustinut ca se asteapta ca 2019 sa fie "un an al disponibilizarilor si al concedierilor" PNL a sustinut ca se asteapta ca 2019 sa fie "un an al disponibilizarilor si al concedierilor"



