Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Ștefanescu pleaca de la "Star Matinal", iar anunțul a fost facut chiar de acesta, in cadrul emisiunii de astazi, cand și-a luat la revedere de la colegii lui. Prezentatorul tv a dezvaluit care este motivul pentru care va disparea din platoul emisiunii. „Iti spunem ca te iubim si ca o sa ne fie…

- In urma cu opt luni, Dima Trofim și-a pierdut sora, femeia care i-a fost fost alaturi și l-a indrumat spre o cariera de succes. Artistul nu a putut trece peste dispariția acesteia și a facut declarații emoționante despre ultima perioada din viața lui. „Timpul le rezolva pe toate. Nu exista o reteta.…

- Finul lui Razvan Ciobanu a facut declarații dupa ce regretatul creator de moda a fost inmormantat. Finul designerul a facut cateva declarații intr-un interviu pe care l-a acordat pentru postul de televiziune Antena Stars. "Era nașul fiului meu. E o situație grea pentru prietenii lui, familia lui,…

- Liviu Varciu are o relație extrem de apropiata cu coregraful Nea Marin. Cu toate acestea, artistul a marturisit ca intre ei au existat și momente tensionate. Liviu Varciu și Nea Marin au participat la numeroase emisiuni impreuna, insa pe cei doi ii leaga o relație de prietenie și dincolo de camerele…

- Razvan Ciobanu a tinut ascunse cateva lucruri departe de ochii lumii, dar ar fi urmat sa le spuna tuturor. Celebrul designer trecea prin clipe cumplite. Nasrin, frumoasa prezentatoare de la Antena Stars, s-a imprietenit cu Razvan Ciobanu in ultimul an si i-a fost alaturi in cele mai grele clipe. Nasrin…

- Cantareața Daniela Gyorfi are o relație de foarte mulți ani cu George Tal, insa aceștia nu au ajuns niciodata in fața altarului. Despre relația dintre ei a comentat artista la o emisiune de la TV. Daniela Gyorfi formeaza un cuplu cu George Tal. Cei doi impreuna o fetița, Maria. Deși se ințeleg foarte…

- Mihai Constantinescu a vorbit pentru prima data despre starea sa de sanatate, dupa ce a ajuns la spital. Artistul a vorbit la "Star Matinal" de la Antena Stars despre cum se simte acum, dar si despre planurile pe care le are.