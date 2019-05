Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii și procurorii din Teleorman fac ancheta dupa ce fiul ministrului de Interne, Carmen Dan, ar fi fost batut intr-o discoteca din Butești, o localitate aflata la 15 kilometri de Videle. Conflictul pare ca a pornit din cauza muzicii, potrivit mediafax.Conflictul a avut loc la inceputul…

- Darius Dan, fiul ministrului de Interne Carmen Dan, a fost agresat intr-o discoteca din localitatea Butești, situata la 15 kilometri de orașul Videle. Adolescentul a fost lovit de un barbat dupa ce a cerut sa fie schimbata muzica.

- Luna trecuta, Darius Dan, fiul ministrului de Interne, a fost agresat intr-o discoteca din localitatea Butești, aflata cam la 15 kilometri de orașul Videle, unul dintre barbații prezenți in local lovindu-l dupa ce acesta a cerut sa fie schimbata muzica, ...

- Darius Dan se distra intr-o discoteca din localitatea Butesti, aflata cam la 15 kilometri de orasul Videle. Clientii discotecii sunt, in genere, ascultatori de manele. Convins de faptul ca DJ-ul va schimba muzica, la aflarea vestii ca e fiu de ministru, Darius a solicitat schimbarea genului muzical.…

- Presedintele Klaus Iohannis a solicitat, miercuri, demiterea imediata a ministrilor de Externe si de Interne, Teodor Melescanu, respectiv Carmen Dan, pentru modul in care au fost organizate alegerile. „Fiindca nu au stiut sa isi dea demisia de onoare, solicit demiterea imediata a ministrului de Externe…

- Structurile Ministerului de Interne vor fi dotate cu aparate pentru depistarea consumului de stupefiante si a celui de bauturi alcoolice. Anuntul a fost facut, ieri, la Constanta, de ministrul Carmen Dan, care a precizat ca masura a fost luata pentru combaterea si prevenirea acestor fenomene. Carmen…

- Oamenii din Videle, judetul Teleorman, orasul de unde provine Viorica Dancila, stiu prea putin despre activitatea acesteia ca europarlamentar, dar sustin in schimb ca este un „un om bun". Au totusi o suparare: orasul, candva un adevarat centru al petrolului in sudul tarii, este acum in coma. Pe o banca…

- Legea care conferea puteri sporite politistilor este neconstitutionala in ansamblu, a decis Curtea Constitutionala, care a admis obiectia formulata de catre presedintele Klaus Iohannis. Atunci cand a sesizat CCR, ministrul de Interne, Carmen Dan, ...