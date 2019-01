Stiri pe aceeasi tema

- "Nu pot accepta ce se intampla cu Romania sub mafia prostiei si hotiei PSD-ALDE. M-am saturat sa stau pe margine, vreau sa ma alatur luptei din prima linie. Fara implicare directa a fiecaruia in partidele noi nu putem castiga. USR are o echipa puternica – sunt oameni curati, competenti si bine intentionati…

- Fiul actorului Ion Caramitru, consultantul Andrei Caramitru, s-a inscris in Uniunea Salvati Romania, el urmand sa se ocupe de clarificarea si detalierea programului de dezvoltare economica al formatiunii condusa de Dan Barna.

- Antreprenorul și consultantul Andrei Caramitru, fiul actorului Ion Caramitru, s-a alaturat USR și a devenit consilierul președintelui USR Dan Barna pe programul de guvernare al partidului. Este a doua "achizitie" a USR in doua zile, dupa ce Mihai Politeanu, fost consilier al Monicai Macovei, omul…

- Uniunea Salvati Romania propune solutii pentru momentul in care va veni la guvernare intr-un program intitulat ''USR repara dupa PSD'', a declarat, joi, presedintele formatiunii, Dan Barna, care a anuntat, intr-o conferinta de presa, ca economistul Andrei Caramitru s-a alaturat USR.…

- Cei doi minori, in varsta de 15 și 17 ani la momentul crimei, au fost condamnați la 9 respectiv 10 ani de detenție cu executare intr-un centru pentru minori. Sentința a fost data de magistrații Curții de Apel Timișoara care au marit pedepsele date de colegii lor de la Tribunalul Timiș. Aceștia…

- Marele moment de la 1918 nu poate sa fie retrait in memoria colectiva fara sa ne amintim de generația politica care a facut posibila Unirea și care a fost violent secerata in inchisorile comuniste.

- Pentru ca sa se implineasca visul de veacuri al romanilor, Unirea, s-au sacrificat multi romani. Credinciosi idealului lor de unire, multi dintre ei au sfarsit in inchisorile comuniste pentru ca nu au renuntat la idealuri, ideologii si vise. Ion Nistor, istoric și militant unionist bucovinean, membru…

- Tragedie fara margini in orașul italian Aosta, unde o mama și-a omorat cei doi doii și apoi s-a sinucis. Marisa Charrere, o femeie de 48 de ani din Aosta, Italia, li-a ucis cei doi copii cu o injecție letala. femeia, infirmiera la un spital din localitate, le-a injectat celor doi copii ai sai, Nissen…