FIREA, sămânță de scandal în PSD Vicepreședintele PSD Gabriela Firea a susținut ca partidul risca sa se intoarca la problemele din mandatul lui Liviu Dragnea. „E clar ca m-am inselat, am fost doar 3 care ne-am opus si 4 s-au abtinut. Daca stiam ca se tine asa mult la aceasta data nu mai luam cuvantul. Nu stiam ca este o miza asa de mare. Vin din presa, nu ma prind asa de repede. Am mers pe ideea ca am luat un scor mic, trebuie sa ne revenim, sa ne intoarcem la popor si pe urma sa facem si alegeri”, a comentat Firea decizia luata in partid. Ea a dezvaluit ca ieri ar fi avut loc o discutie intre Dancila, Ciolacu, Stanescu și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

