- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, ca iși va prezenta planurile de viitor saptamana viitoare, inclusiv cele privind o eventuala candidatura la prezidențiale. Gabriela Firea a spus ca, iți dorește ca social-democrații sa trimita in lupta pentru…

- Gabriela Firea a fost intrebata, joi, intr-o interventie telefonica la Antena 3, daca se va implica in campania electorala pentru alegerile prezidentiale alaturi de PSD.”Suta la suta. Sunt membru PSD, chiar daca am fost data afara la un moment dat din toata functiile politice. Sunt membru…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca saptamana viitoare va face o conferința de presa pentru a-și anunța intențiile politice de viitor. La intrebarile repetate ale jurnaliștilor Antena 3, Firea nu a exclus o candidatura la prezidențiale și le-a spus ca pot interpreta cum doresc declarațiile…

- ”Nu am luat inca in calcul acest lucru. Am considerat ca voi merge cu un candidat, iar eu ca prim ministru, președinte al Partidului Social Democrat il voi sprijini cu toate forțele, cu tot partidul astfel incat sa caștige alegerile prezidențiale. Dar nu vreau sa creada ca sunt un om laș. Daca…

- La momentul transmiterii acestei știri liderii ALDE s-au reunit intr-o ședința, anunța Antena3. In aceasta ședința s-a prezentat rezultatele unor sondaje, iar membrii ALDE i-ar fi cerut lui Tariceanu sa candideze la prezidențiale.PSD a stabilit pentru data de 3 august un Congres pentru alegerea…

- Viorica Dancila a declarat ca, in cele doua sondaje comandate de PSD, ea nu a fost introdusa la categoria candidaților la prezindențiale, pentru ca nu a luat in calcul inscrierea in competiția pentru un mandat la Cotroceni, relateaza Mediafax.

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila a anuntat, luni, intr-un interviu acordat "Marius Tuca Show", ca va candida pentru sefia partidului, la Congresul din 29 iunie. Premierul a mai spus ca nu doreste sa intre in cursa electorala pentru legerile prezidentiale din toamna. "Cel sau cea care va…

- Soțul meu nu m-a consultat privind candidatura la prezidențiale - a fost raspunsul dat de Gabriela Firea jurnaliștilor, atunci cand a fost intrebata daca va candida la alegerile prezindețiale și daca este posibil ca in cursa pentru fotoliul de la Cotroceni sa vedem o cursa intre ea și soțul sau Florentin…