Maternitatea „Elena Doamna" din Iasi a primit aprobarea de la Ministerul Sanatatii pentru achizitionarea de aparatura medicala in valoare de aproximativ 2,6 milioane de lei. Conform conducerii unitatii medicale, o parte dintre echipamente sunt unice in Moldova, si vor ajunge in spital la solicitarea medicilor care le-au folosit in timpul unor stagii din strainatate. „O parte din aceste echipamente au fost cerute de domnul doctor Tudor Butureanu, ca urmar (...)