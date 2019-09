Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul „Joker”, regizat de Todd Phillips, cu Joaquin Phoenix in rol principal, a castigat sambata seara trofeul Leul de Aur al celei de-a 76-a editii a Festivalului de Film de la Venetia.

- Urmatorul film al regizorului Martin Scorsese, ''The Irishman'', cu legendarul duo Robert De Niro - Al Pacino in distributie, va avea parte de o lansare limitata in cinematografele americane inainte de a fi difuzat pe platforma Netflix, care a produs acest lungmetraj, informeaza AFP.…

- Lungmetrajul „Ivana cea Groaznica”, regizat de Ivana Mladenovic, a castigat premiul special al juriului sectiunii Cineasti del Presente din cadrul Festivalului de Film de la Locarno, care s-a incheiat sambata.

- Primele imagini din cel mai nou film regizat de Martin Scorsese, „Irlandezul: Asasinul mafiei/The Irishman“, cu actorii Robert De Niro, Al Pacino si Joe Pesci in distributie, au fost lansate miercuri, 31 iulie, de Netflix.

- ''The Irishman", cel mai recent lungmetraj al cineastului Martin Scorsese, va fi lansat in deschiderea Festivalului de Film de la New York pe 27 septembrie, informeaza dpa, potrivit Agerpres. Ulterior, pelicula va rula in anumite cinematografe si va putea fi vizionata pe Netflix la sfarsitul acestui…