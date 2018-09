Festivalul Umorului „CONSTANTIN TANASE” VASLUI. Editia jubiliara XXV Invitați din diaspora: Tudor Banuș, Andy Ceaușu, Alex Dimitrov, Valeriu Kurtu Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui are deosebita placere de a va invita la activitațile desfașurate in cadrul Festivalului Umorului „Constantin Tanase” Vaslui. Duminica, 30 septembrie 2018, ora 14:30 va avea loc vernisajul Expoziției-concurs „Romania 100” a Salonului Internațional de Caricatura și Grafica Satirica, in Sala „Arta” a muzeului vasluian. Expun hors-concurs membrii juriului, graficienii Marian AVRAMESCU (Singeru, jud. Prahova) cu portretele Oamenii Centenarului și Costel PATRAȘCAN (Braila) cu caricaturi.… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

