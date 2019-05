Femeie înjunghiată în gât. Autoritățile sunt în alertă Politistii si procurorii au demarat o ancheta dupa ce o femeie a fost injunghiata in gat, incidentul avand loc miercuri dimineata in fata unui magazin amanet din cartierul Mircea cel Batran din Iasi. La fata locului au sosit echipaje ale politiei si o ambulanta. Femeia a fost dusa la UPU de la Spitalul de Neurochirurgie, iar dupa ce va fi stabilizata va fi operata. "Azi, in jurul orei 10.32, am fost sesizati prin serviciul 112 cu privire la faptul ca o femeie in varsta de 43 de ani a fost injunghiata cu un cutit in zona gatului, incidentul avand loc in zona Mircea cel Batran.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

