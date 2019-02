Stiri pe aceeasi tema

- Feli a vorbit pentru prima oara despre o perioada grea din viața ei, cand s-a luptat cu depresia și cand credea ca toate ușile ii sunt inchise. Artista a recunoscut ca Smiley a fost unul dintre oamenii care au ajutat-o sa treaca peste asta. "In prima mea tentativa de mutat la Bucuresti, am stat 10 luni.…

- De Dragobete, Feli Donose a postat pe contul de socializare o imagine in care apare alaturi de iubitul ei, care o saruta cu foc. Artista a scris și un mesaj emoționant in dreptul fotografiei. "?+?=? ... ?... #jumatateameamaibuna #toataviața", a scris Feli pe Instagram. Reacția fanilor a venit imediat.…

- Feli nu canta doar pe scena, la concerte, ci și acasa. Mai ales de cand a descoperit ca o poate liniști pe astfel fetița ei, atunci cand plange. Artista a afirmat ca a fost foarte fericita cand a vazut ca micuța Nora Luna este incantata de acest gen muzical. „Ii cant populara! Doamne da ce fain e! Ramane…

- Ies la iveala noi detalii din relația lui Andrei Tinu cu partenera sa de viața, Alberta. Fiul regretatului jurnalist Dumitru Tinu a explicat ce s-a intamplat recent intre el și partenera sa de viața. Andrei Tinu s-a separat de soția sa, Alberta, impreuna cu care are copii. Cei doi, care s-au acuzat…

- Operatorul de stat Tarom a lansat, marți, prima promoție din 2019, cu prețuri care pornesc de la 99 euro. Potrivit unui anunț al companiei, biletele cu prețuri reduse pot fi achiziționate în perioada 8 ianuarie - 11 ianuarie, pentru călătoriile efecctuate între 15…

- Dan Bittman a povestit in cadrul unei emisiuni, despre momentele in care il astepta pe Mos Craciun, dar si despre felul in care a fost „traumatizat” de parinti. „Parintii se dadeau peste cap sa fie copilul multumit. Bradul mi se parea urias, mi-era frica de Mos Craciun ma puneau sa cant la vioara, de…

- Anul acesta, Feli iși pierdea tatal și trecea prin clipe extrem de delicate. Acum, cand ar fi trebuit sa fie ziua de naștere a barbatului, artista a postat, pentru tatal sau, un mesaj de-a dreptul emoționant pe rețelele de socializare. Ziua de naștere a tatalui sau ar fi trebuit sa fie un mare prilej…

- Feli Donose a devenit mama in urma cu trei saptamani, cand a dat naștere unei fetițe, Nora Luna. Artista a postat un mesaj pe pagina de socializare in care a ținut sa precizeze ca vrea sa faca ordine in camara inimii. Feli Donose a postat pe contul de socializare un mesaj, pentru cei care o urmaresc…