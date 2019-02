Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul 3 mondial, a invins-o, duminica, in trei seturi, 6-4, 5-7, 6-4, pe Karolina Pliskova (5 WTA), iar echipa de Fed Cup a Romaniei conduce Cehia cu scorul de 2-1 dupa primele trei partide ale intalnirii care se desfasoara la Ostrava, in sferturile Grupei Mondiale.

