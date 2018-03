Stiri pe aceeasi tema

- Directorul centrului de scouteri al clubului Swansea City, Martin Evans, a vizitat, joi, baza de pregatire a campioanei FC Viitorul, declarandu-se incantat de cele vazute si de faptul ca Gheorghe Hagi promoveaza an de an foarte multi jucatori tineri.

- Atacantul Aurelian Chitu ar putea pleca in perioada urmatoare de la campioana Romaniei, in acest moment existand tratative intre FC Viitorul si formatia Daejeon din Coreea de Sud.In varsta de 27 de ani, pe care ii va implini la 25 martie, Aurelian Chitu a inscris 5 goluri in acest sezon pentru FC Viitorul,…

- Campioana Romaniei la fotbal, FC Viitorul, profita de minivacanta pricinuita de meciurile echipelor nationale si isi va masura fortele, intr-un amical, maine, de la ora 14, pe teren propriu, impotriva formatiei de Liga l Juventus Bucuresti. Managerul tehnic al echipei constantene, Gheorghe Hagi, nu…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, va juca, in aceasta seara, de la ora 20.45, la Ovidiu, impotriva celor de la CS Universitatea Craiova, intr-o partida din etapa a doua a play-off-ului Ligii l de fotbal. Duelul va fi transmis in direct pe Digi Sport 1 si Look TV. Gazdele antrenate de Gheorghe Hagi au…

- Doar 15,6% dintre millennials sunt de parere ca absolvenții de universitate din țara sunt pregatiți pentru viața profesionala. Cu toate acestea, 75% dintre studenții romani iși doresc sa-și continue educația post-universitara, comparativ cu 39% in Europa Centrala și de Est, arata raportul Deloitte Primii…

- FOTBAL CLUB VIITORUL SA aduce la cunostinta mai multe informatii importante sustinatorilor si spectatorilor care doresc sa isi achizitioneze un document de acces in stadionul „Central” din Complexul Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” situat in localitatea Ovidiu, Jud. Constanta, pentru a viziona meciuI…

- Tehnicianul FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat, duminica seara, ca jucatorii sai nu a reactionat bine la meciul cu FCSB, fiind suparat pentru lipsa de personalitate a echipei sale in partida pierduta, scor 1-2, in play-off-ul Ligii I."Din pacate nu a iesit asa cum a trebuit, am terminat…

- FC Viitorul si atacantul Aurelian Chitu au ajuns la un acord privind prelungirea contractului cu inca doi ani.Potrivit FC Viitorul, in varsta de 27 de ani, pe care ii va implini la 25 martie, Aurelian Chitu este cel mai vechi component al campioanei Romaniei, pentru care a evoluat in peste 200 de partide…

- Aurelian Chițu, atacantul de 26 de ani al celor de la Viitorul, a semnat prelungirea contractului cu echipa lui Gica Hagi. Viitorul a anunțat pe site-ul oficial Aurelian Chițu a semnat un contract valabil pe doi ani. Viitorul l-a adus pe atacant in 2009 și l-a vandut la FC Valenciennes in 2013 pentru…

- Antrenorul formatiei FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat, la lansarea candidaturii lui Ionut Lupescu la presedintia Federatiei Romane de Fotbal, ca spera ca fostul sau coleg de la echipa nationala „sa duca Romania acolo unde ii este locul”.„Este momentul lui Ionut Lupescu. Il stim toti, un om pregatit,…

- China pare sa devina din ce in ce mai increzatoare in puterea militara pe care o are in Asia de Est. Ultimul gest al Beijingului a pus Coreea de Sud in garda. Seulul transmite ca provocarea militara a statului condus de Xi Jinping a venit fara vreo notificare prealabila și nu a fost aprobata de autoritațile…

- CSM: Rusu – Bosoi, Frasinescu, Jagodinskis ("64 - Pedro), Badic – Qaka, Cioinac – Platini, Jo ("87 - Gavrila), Pantiru – Cisse ("51- Kizito). Antrenor: Flavius Stoican. Viitorul: Cojocaru – Mladen, Tiru, Hodorogea, De Nooijer ("46 - Ciobanu) – Cicaldau, T. Baluta, Ganea – Vina ("78 - Dumitrescu),…

- Dinamo e in play-out-ul Ligii 1. Astra a caștigat cu Dinamo 2-0, iar Viitorul s-a impus in fața celor de la Poli Iași 1-0. Corel Țalnar, fost antrenor la Dinamo, a avut o reacție nervoasa la adresa jucatorilor și a lui Ionuț Negoița, spunad ca aceasta este cea mai neagra seara din istoria echipei. "Sunt…

- Antrenorul echipei FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, inaintea meciului cu CSM poli Iasi, ca ar fi o performanta fantastica pentru formatia sa sa ajunga pentru al treilea an consecutiv in play-off-ul Ligii I. „E un meci de a intra in play-off sau de a nu intra.…

- Tehnicianul echipei FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat, luni seara, ca jucatorii sai au facut un meci foarte bun cu FC Botosani, scor 2-1, in Liga I, apreciind ca acestia au potential pentru a intra in play-off-ul Ligii I. "Am aratat ca avem talent, am jucat bine, am marcat, mental al stat bine,…

- Campioana Romaniei la fotbal, FC Viitorul, intalneste pe FC Botosani, astazi, de la ora 20.45, pe stadionul „Central” din Complexul Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” din Ovidiu, in cadrul etapei a XXV-a a Ligii l, penultima inaintea play-off-ului. Lupta in cinci pentru ultimele trei locuri de play-off…

- Antrenorul echipei Viitorul, Gheorghe Hagi, a spus ziaristilor italieni inainte de meciul cu Lazio, ca FCSB este o formatie aproape la fel de experimentata ca si una din Italia, considerand ca aceasta este capabila de orice rezultat. Hagi a precizat ca echipele de club reprezinta Romania in competitiile…

- Sportiva japoneza Nao Kodaira a castigat medalia de aur la patinaj viteza pe distanta de 500 m, duminica, la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), in timp ce romanca Alexandra Ianculescu a ocupat ultimul loc, 31. Kodaira s-a impus cu timpul de 36 sec 94/100, nou…

- Ar fi fost frumos sa avem foișoare printre blocuri, unde sa stam la aer. Asta promitea in 2015 primarul Nicolae Robu, care spune acum ca ideea n-a fost una de succes. Tinerii n-au reușit sa se ințeleaga cu timișorenii mai copți, așa ca s-a lasat cu reclamații la poliție.

- Gheorghe Hagi nu va mai vorbi despre fotbalul romanesc si se va concentra doar pe munca pe care o depune la FC Viitorul, a anuntat fostul international pe site-ul oficial al campioanei, duminica, la doua zile de la conferinta de presa in care a transmis ca vrea sa paraseasca Romania. „La ultima…

- Viitorul - Astra este primul derby pentru play-off al etapei. Duelul campioanelor ultimilor doi ani are o miza imensa, iar Hagi și-a mobilizat trupa pentru victorie. VIITORUL - ASTRA LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT. LIVE STREAMING TELEKOM SPORT. Partida dintre Viitorul si Astra este…

- Antrenorul formatiei Viitorul, Gheorghe Hagi, considera ca Astra, formatia pe care o va intalni vineri, dupa vacanta de iarna, este una puternica si organizata, la fel cum a fost si anul trecut, spunand ca pierderea lui Alexandru Ionita a fost compensata de aducerea a trei fotbalisti importanti.…

- Conducatorul clubului FC Viitorul, Gheorghe Hagi, s-a declarat dezamagit de modul in care a fost tratat fiul sau la Fiorentina, precum si de afirmatiile facute de antrenorul echipei italiene, Stefano Pioli, care a spus ca lui Ianis Hagi i-a lipsit rabdarea.

- Antrenorul formatiei Viitorul, Gheorghe Hagi, spune ca este dezamagit de faptul ca fiul sau, Ianis nu a jucat la Fioretina, iar in momentul in care a inteles ca nu se va intampla acest lucru, a facut tot posibilul pentru a-l aduce la echipa sa. El crede ca daca Ianis nu avea valoare, atunci nu ar…

- Antrenorul formatiei Viitorul, Gheorghe Hagi, doreste ca viitorul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal sa vina cu un proiect in care sa prezinte cum trebuie dezvoltat fotbalul pentru urmatorii 10 ani. De asemenea, el considera ca trebuie finantate cluburile de copii si juniori, iar echipele…

- În anul în care se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire, suporterii din Republica Moldova doresc sa organizeze un amical cu România. „Ar fi frumos sa jucam meciul frației la Iași sau la Chișinau", susțin microbiștii moldoveni, care considera ca în vara…

- Fosta atleta Constantina Dita, campioana olimpica la maraton in 2008 la Beijing, a felicitat-o pe Simona pentru performanta sa, prin intermediul retelei de socializare Facebook. ''Felicitari, Simona! Chiar daca nu ai castigat azi, o sa vina si ziua ta sa castigi un GS (Grand Slam)…

- FC Viitorul Constanta, campioana en titre a Romaniei la fotbal, a terminat la egalitate cu formatia rusa FC Rostov, 1-1 (1-0), luni, intr-un meci amical din cadrul cantonamentului de la Belek (Turcia). FC Viitorul a deschis scorul prin olandezul Mailson Lima (13), potrivit site-ului oficial…

- Clubul de fotbal FC Viitorul a reziliat, luni, de comun acord contractul cu portarul Victor Rimniceanu, anunta gruparea condusa de Gheorghe Hagi pe site-ul sau oficial. "FC Viitorul si jucatorul Victor Rimniceanu au ajuns la un acord privind rezilierea pe cale amiabila a contractului.…

- FC Viitorul a obtinut, astazi, primul succes din cadrul cantonamentului de la Belek, dupa ce s a impus cu 4 2 3 1 in fata reprezentantei Rusiei, Luch Vladivostok. Constantenii au inceput partida cu o formula inedita, dar chiar si asa au pus stapanire pe joc inca din primele minute, iar tabela s a modificat…

- Prezent la reluarea pregatirilor liderului Seriei a III-a a Ligii a III-a, FC Petrolul Ploiești, pe 10 ianuarie 2018, dupa acordul de imprumut oferit de Gheorghe Hagi, patronul academiei de fotbal care-i poarta numele, internaționalul de juniori Mihai Ene a fost sarbatorit astazi, 17 ianuarie 2018,…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, a pierdut primul meci amical sustinut in cantonamentul de la Belek (Turcia), impotriva celor de la Galatasaray, scor 0-2 (0-0), intr-o partida in care ambii tehnicieni au rulat intreg lotul avut la dispozitie. Constantenii pregatiti de Gheorghe Hagi au fost responsabili…

- FC Viitorul l-a achizitionat pe mijlocasul Mailson Lima Duarte Lopes de la echipa olandeza de liga secunda FC Dordrecht. Clubul olandez a anuntat ca jucatorul a marcat in acest sezon cinci goluri in 16 meciuri, dupa ce sezonul trecut evoluase pentru Fortuna Sittard.Mailson Lima Duarte Lopes…

- Dupa desparțirea de Eric, Viitorul a anunțat ca ajuns la un acord cu Ahtletic Bilbao pentru transferul lui Cristi Ganea, 25 de ani. Echipa lui Gica Hagi a anunțat pe site-ul oficial ca fundașul stanga, care poate juca și ca mijlocaș, va ajunge in Spania la finalul acestui sezon, existand un acord de…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, a ajuns cu bine in cantonamentul din Turcia si a inceput antrenamentele. Constantenii au lucrat in sala de forta, alaturi de preparatorul fizic Roberto Berruero, iar apoi au continuat pregatirea pe unul din terenurile din cadrul Complexului Sueno Deluxe Hotel, sub indrumarea…

- FC Viitorul a ajuns, marti, la un acord pentru transferul lui Ianis Hagi de la Fiorentina, la cinci zile dupa ce clubul condus de Gheorghe Hagi anunta ca a trimis o oferta de rascumparare a mijlocasului, pentru aceeasi suma pe care l-a vândut.

- Fiorentina a cerut la negocierile cu Viitorul, pe langa cele 2 milioane de euro platite pentru a-l lua pe Ianis și o cota la un eventual transfer al lui Hagi jr, pe care tatal sau l-ar putea ceda la Galatasaray. "Tratativele sunt foarte avansate. Sper sa-l avem cu noi cand incepem campionatul. Noi speram…

- Fostul international Adrian Iencsi a declarat, luni, ca mijlocasului Ianis Hagi, care este aproape de revenirea la Viitorul de la Fiorentina, i-ar prinde bine sa joace la o echipa precum Ajax Amsterdam, unde s-ar putea impune fara probleme. Fostul fundas considera ca transferul la Fiorentina a fost…

- Managerul FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a revenit, duminica, din Italia, impreuna cu fiul sau, Ianis, si a anuntat ca acesta nu se va mai intoarce la Fiorentina."Aici ramane, nu mai pleaca. Tratativele sunt avansate, chiar foarte avansate. Sper sa il avem cu noi cand incepem campionatul in Liga…

- Viitorul a ramas in aceasta iarna fara George Țucudean, golgeterul campioanei care a semnat cu CFR. Totuși, Gheorghe Hagi s-a reorientat rapid și e aproape sa aduca un atacant din Liga...

- Deocamdata, ASU Politehnica nu a anuntat nicio despartire sau sosire, dar staff-ul lucreaza intens. La capitolul transferuri ar putea aparea o mutarea mai mult decat surprinzatoare, mai ales prin prisma numelui si a faptului ca e un jucator din Vestul Europei. Bogdan Andone este interesat, printre…

- Kim Jong-un a transmis ca SUA se afla sub raza de acțiune a armelor nucleare nord-coreene și ca Statele Unite nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord, elateaza agentiile Reuters si Yonhap, citate de Mediafax . ”Intreg teritoriul Statelor Unite se afla acum sub raza…

- Gheorghe Hagi a facut bilanțul anului 2017, in care a luat in premiera titlul de campion cu Viitorul, insa a vorbit și despre cel mai urat moment al anului. "Regele" spune ca cel mai urat moment al anului a fost cand a vazut ca FCSB a contestat la TAS titlul caștigat de Viitorul, incercand sa profite…