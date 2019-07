Stiri pe aceeasi tema

- Aroganta controversatului afacerist sucevean Dumitru Morhan nu are margini. Dat in urmarire internationala inca de acum cinci ani, el a sponsorizat o echipa de juniori care a castigat un campionat international de fotbal disputat in Romania. Meciul s-a jucat in municipiul Radauti, din judetul Suceava,…

- Simona Halep a declarat, marti, ca se simte bine si are energie si considera ca face cel mai bun sezon al sau pe iarba, dupa ce a reusit calificarea în semifinale la Wimbledon, informeaza News.ro. Simona Halep, în semifinale la Wimbledon (7-6(4), 6-1 cu Shuai Zhang) / Victoria jocului…

- Echipa formata din Mihaela Buzarnescu (Romania) și Anna-Lena Friedsam (Germania) s-a calificat in sferturile probei de dublu din cadrul turneului de la Eastbourne, dupa ce a trecut de perechea Nadiya Kichenok/Abigail Spears (Ucraina/SUA), scor 6-4, 6-2. Meciul a durat o ora și doua minute.

- Romania U21 a caștigat meciul cu Anglia U21, 4-2, din Grupa C a EURO 2019. Romania U21 va juca luni, de la ora 22:00, contra Franței U21. Meciul va incepe la ora 22:00 și va fi liveTEXT și video pe GSP.RO și in direct pe TVR 1 și TVR HD. Dupa 2 meciuri, Romania U21 este lider in Grupa C, la egalitate…

- Pagina oficiala de Facebook a Campionatului European under 21 a prezentat, dupa victoria obtinuta de tricolori in meciul cu Anglia, scor 4-2, mai multe imagini cu bucuria jucatorilor, cu mesajul: “WOW! Romania”.

- Ionuț Radu (22 de ani) a salvat senzațional poarta Romaniei U21 in prelugirile primei reprize cu Anglia U21, in cel de-al doilea meci de la EURO 2019. Vezi AICI Anglia U21 - Romania U21 In minutul 45+1, Mason Mount a șutat puternic din afara careului „tricolorilor", de la circa 20 de metri de poarta,…

- Romania U21 a invins clar Croația, 4-1, in debutul ei la Euro 2019 și a spart gheața dupa 19 ani pentru o echipa naționala din Romania, indiferent de varsta, la turneele finale. Astfel, reușitele lui George Pușcaș, Ianis Hagi, Tudor Baluța și Adrian Petre au tranșat intaiul succes romanesc la un turneu…

- Competitia „Pentru Femeile din Stiinta”, ajunsa anul acesta la cea de-a 10-a editie, se adreseaza tinerelor cercetatoare din Romania si este demarata de catre Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO) si o companie privata. Incepand cu 6 mai, tinerele interesate isi pot…