Stiri pe aceeasi tema

- De la ora 15.45, Sfantul Parinte a avut, la Blaj, o intalnire cu comunitatea roma, la Biserica Greco-Catolica cu hramul „Sfantul Apostol Andrei și Fericitul Episcop Ioan Suciu” din cartierul „Barbu Lautaru”, lacaș de cult construit special pentru vizita papala. Aici, Suveranul Pontif a binecuvantat…

- Aflat in mijlocul comunitații rome, Papa Francisc a cerut iertare, in numele Bisericii, tuturor romilor de la Blaj, pentru momentele, de-a lungul istoriei, cand acestia au fost ''discriminați și maltratati'', ori priviti ''intr-o maniera gresita, cu privirea lui Cain si nu cu cea a lui Abel''. Ultima…

- Suveranul Pontif s-a intalnit cu comunitatea de rromi din Blaj. Papa Francisc. Suveranul Pontif a cerut iertare romilor, in numele Bisericii, pentru momentele cand, de-a lungul istoriei, au fost discriminati, maltratati, discriminati.

- Suveranul Pontif s-a intalnit, la finalul vizitei de trei zile in Romania, cu membri ai comunitatii rome din Cartierul "Barbu Lautaru". Intalnirea a avut loc in biserica sfintita in urma cu doua saptamani, ce poarta hramul Sfantul Apostol Andrei si Fericitul Episcop Ioan Suciu. Papa Francisc…

- Papa Francisc a cerut iertare, in numele Bisericii, comunitatii rome de la Blaj, pentru momentele, de-a lungul istoriei, cand acestia au fost "maltratati", "segregati" sau priviti "intr-o maniera gresita, cu privirea lui Cain si nu cu cea a lui Abel", conform agerpres.ro. Suveranul Pontif s-a…

- Papa Francisc va merge, azi, la Blaj, in ultima zi a vizitei pe care o efectueaza in Romania. Acolo, pe Campia Libertatii, va oficia ceremonia de beatificare a sapte episcopi greco catolici martiri. Ulterior este programata, tot la Blaj, o intalnire cu comunitatea de romi greco catolici din cartierul…

- Papa Francisc va merge, azi, la Blaj, in ultima zi a vizitei pe care o efectueaza in Romania. Acolo, pe Campia Libertatii, va oficia ceremonia de beatificare a sapte episcopi greco catolici martiri. Ulterior este programata, tot la Blaj, o intalnire cu comunitatea de romi greco catolici din cartierul…

- Alexandru Tatar si-a facut un obicei din a-si promova tara cu palinca sa de gutui. A facut-o si de aceasta data, trimitandu-i papei un butoias cu celebra palinca pentru masa de la Blaj. Charles, printul de Wales, s-a interesat ce reteta are si i-a cerut si un autograf pe sticla de palinca,…