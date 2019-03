Factura la curent, împovărată cu o nouă „taxă!“ Ministerul Energiei propune introducerea de noi subventii pentru energia regenerabila si, in premiera, pentru cea nucleara, pe care ar urma sa le plateasca toti consumatorii de electricitate in factura finala, potrivit unui document lansat in dezbatere publica pe site-ul institutiei. Astfel, in fiecare an, consumatorii vor plati 340 milioane de euro (125 de milioane de euro pentru proiectele de energie din surse regenerabile si 215 milioane de euro pentru proiecte nucleare), la care se vor adauga subventii si pentru alte proiecte de producere a energiei cu emisii reduse de carbon, potrivit propunerii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

