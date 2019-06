Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a dezvaluit, marți, planurile de a lansa o moneda virtuala numita Libra, cel mai recent pas in efortul sau de a se extinde dincolo de rețelele sociale și de a avea acces la comerțul electronic si la plațile globale, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Facebook a infiintat impreuna cu…

- Facebook s-a asociat cu alte 27 de organizatii din toata lumea pentru infiintarea asociatiei non-profit Libra si crearea unei monede virtuale noi numita tot Libra, a anuntat Mark Zuckerberg printr-o postare pe reteaua sa de socializare.

- Facebook s-a asociat cu alte 27 de organizatii din toata lumea pentru infiintarea asociatiei non-profit Libra si crearea unei monede virtuale noi numita tot Libra, a anuntat Mark Zuckerberg printr-o postare pe reteaua sa de socializare. Misiunea Libra este de a crea o infrastructură financiară…

- Facebook se pregateste sa lanseze propria moneda virtuala, care se bucura deja de sprijinul unor companii importante precum Visa, Mastercard, Pay Pal si Uber. Noua criptomoneda, despre care se speculeaza ca se va numi Libra, va fi prezentata saptamana viitoare si va fi lansata in 2020. Greii…

- Facebook schimba din nou regulile jocului – de data aceasta nu e vorba doar despre felul in care comunicam sau ne promovam anumite produse. Acum este vorba despre factorul cheie ce pune totul in mișcare: banii. In acest sens, 18 iunie pare a fi o data extrem de importanta și asta deoarece e de așteptat…

- Facebook este gata sa dezvaluie detalii despre propria moneda virtuala cu numele de cod Libra. Gigantul american se pregatește de lansarea propriei monede virtuale (criptomoneda) pe 18 iunie prin lansarea unui document white paper prin care explica cum funcționeaza.

- Banca Nationala a României va lansa în circuitul numismatic monede din aur și alama pentru colecționare și va pune în circulație o moneda din alama, cu tema Vizita Apostolica a Sanctitații Sale Papa Francisc în

- ANAF a identificat un prejudiciu de 400.000 de euro adus statului de o firma care a facut o tranzactie cu o moneda virtuala. Astfel, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala anunta ca prejudiciul de 1,94 milioane de lei a fost creat prin nedeclararea impozitului pe profit si a taxei…