Exporturile au crescut cu 2,1%, devansate de importurile care au fost cu 5,8% mai mari. Deficitul comercial a ajuns aproape de 9,5 mld. lei

Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul comercial al Romaniei a crescut la 9,48 miliarde de lei in primele sapte luni ale anului, cu 1,89 miliarde de euro in plus fata de cel inregistrat in perioada similara a anului trecut, potrivit datelor comunicate luni de Institutul National de Statistica. In perioada ianuarie…

- Exporturile au crescut in perioada mentionata cu 2,7%, iar importurile cu 5,7%. Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) s-a majorat cu 1,377 miliarde euro. In luna iunie 2019, exporturile FOB au insumat 5,559 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 6,69 miliarde euro, rezultand un deficit…

- Deficitul comercial al Romaniei a avansat cu 21,8% in primele sase luni, fata de aceeasi perioada a anului trecut, la 7,69 miliarde de euro, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). În primele şase luni din 2018, deficitul comercial a fost de 6,32 miliarde…

- Valoarea exporturilor realizate de Romania catre celelalte 27 de state membre ale Uniunii Europene a crescut cu 4,9% in perioada ianuarie - aprilie 2019, comparativ cu perioada similara a anului trecut, in timp ce importurile din statele UE s-au majorat cu 7,5%, potrivit datelor Institutului National…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a fost de 6,523 miliarde euro dupa primele cinci luni ale anului, cu 1,51 miliarde euro peste cel înregistrat în perioada similara a anului trecut, informeaza INS. Valoarea schimburilor intra-UE28 de bunuri a fost de 22,6 miliarde euro la…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a ajuns dupa primele cinci luni ale anului in curs la 6,52 miliarde de euro, in crestere cu 1,51 miliarde de euro, raportat la cel inregistrat in perioada 1 ianuarie - 31 mai 2018, potrivit datelor Institutului National de Statistica date miercuri publicitatii.…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a ajuns dupa primele cinci luni ale anului in curs la 6,52 miliarde de euro, in crestere cu 1,51 miliarde de euro, raportat la cel inregistrat in perioada 1 ianuarie - 31 mai 2018, potrivit Institutului National de Statistica. Exporturile FOB au însumat…

- In primele cinci luni din 2018, deficitul comercial a fost de 5,01 miliarde euro, potrivit datelor INS. In primele patru luni din 2019, deficitul comercial al Romaniei a avansat cu 34,8%, fata de aceeasi perioada a anului trecut, la 5,04 miliarde euro. In primele cinci luni din 2019,…