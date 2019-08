Cele doua tari impart o granita de 2.200 km, dar Caracas a intrerupt relatiile cu Bogota in februarie, la scurt timp dupa sprijinul acordat de statul vecin proiectului esuat al opozantului venezuelean Juan Guaido pentru intrarea ajutorului umanitar in Venezuela.



Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a apreciat ca aceasta operatiune a ascuns o interventie militara americana sustinuta de Columbia.



Desfasurarea militara venezueleana in statul Tachira (vest) face parte din exercitii militare incepute la 24 iulie in mai multe regiuni ale tarii, a declarat jurnalistilor amiralul…