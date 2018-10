Stiri pe aceeasi tema

- Prezent in emisiunea ProSport LIVE, fostul mijlocas al lui Dinamo si Atletico Madrid, Catalin Munteanu, a vorbit despre fostul sau coleg de la formatia madrilena, Fernando Torres, produs al academiei actualei castigatoare a Europa League.

- Real Madrid sufera dupa remiza, 0-0, in fața lui Atletico Madrid. Julen Lopetegui a fost nevoit sa-l schimbe la pauza pe Gareth Bale din cauza unei accidentari. Diego Simeone, "kriptonita" Realului! Valsul din La Liga devine o lupta in 4? 4 goluri, și 3 assist-uri in 7 meciuri a dat Bale in actualul…

- Dumitru Dragomir, fostul presedinte al LPF, a explicat la ProSport LIVE de ce finantatorul FCSB, vicecampioana Ligii 1 Betano, nu apare in niciun act ca fiind proprietarul unor bunuri de mare valoare.

- Atletico Madrid este marea favorita la caștigarea Grupei A din Champions League din care mai fac parte Borussia Dortmund, AS Monaco și Club Brugge. Formația pregatita de Diego Simeone pleaca la startul grupelor cu moralul foarte bun dupa ce recent a caștgat Supercupa Europei in urma unei finale cu deținatoarea…

- Prezent in emisiunea ProSport LIVE, fostul jucator al Stelei si al Rapidului, Marcel Puscas (57 de ani), are reteta succesului pentru generatia lui Mirel Radoi de la Romania U21. Acesta spune ca tricolorii mici trebuie sa se obisnuiasca cu victoriile, si implicit cu calificarile.

- Supercupa Europei a revenit celor de la Atletico Madrid, iar tehnicianul Diego Simeone a devenit mai titat antrenor din istoria clubului. In varsta de 48 de ani, antrenorul argentinian l-a depasit pe legendarul tehnician Luis Aragones. Cu sapte trofee castigate pe banca tehnica a formației Altetico…

- Diego Simeone le-a oferit celor de la Fiorentina 40 de milioane de euro pentru transferul fiului sau, Giovanni Simeone (23 de ani). Atletico Madrid are o vara prodigioasa pe piața transferurilor. Ultima ținta a vicecampioanei Spaniei este Giovanni Simeone. Conform sport.es, madrilenii au facut o oferta…

- Ciprian Panait a fost in staff-ul tehnic al unor echipe ca Rapid si FC Vaslui, dupa care si-a continuat cariera in spatiul arab. Ultima data a antrenat la Al Batin in Arabia Saudita. El a povestit la ProSport LIVE detalii nestiute despre Cristiano Ronaldo.