Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD Gorj, Mihai Weber, Florin Carciumaru si Cosmin Popescu au ținut sa precizeze, pe paginile de socializare, ca realizarea stadionului municipal din Targu-Jiu este meritul Partidului Social Democrat. Mihai Weber afirma ca a ținut sa vina cu precizarile, pentru ca mereu celui…

- Președintele organizației județene a Partidului Social Democrat, Mihai Weber, crede ca Ciprian Florescu va caștiga, in 2020, Primaria Targu-Jiu. Mihai Weber spune ca secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne va fi mult mai prezent, in Targu-Jiu, in campania electorala pentru…

- Mihai Weber crede ca Viorica Dancila poate produce surpriza alegerilor prezidențiale, așa cum a reușit și Klaus Iohannis, in 2014, daca tot partidul da dovada de unitate și solidaritate. Liderii PSD au decis, sambata in cadrul Congresului Extraordinar, desemnarea oficiala a premierului…

- Promovarea prefectului de Gorj intr-un post guvernamental a fost negociata de liderii PSD Gorj cu premierul Viorica Dancila și ministrul Mihai Fifor. Mihai Weber spune ca discuțiile și propunerea lui Ciprian Florescu pentru postul de secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne…

- Ciprian Florescu a facut, miercuri, primele declaratii dupa ce a fost propus pentru postul de secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne. Prefectul de Gorj a povestit ca discuțiile privind promovarea sa au avut loc saptamana trecuta. Ciprian Florescu s-a aratat onorat de propunerea…

- Aurel Popescu este convins ca Ciprian Florescu ar putea conduce cu brio Primaria Municipiului Targu-Jiu. Reacția presedintelui organizatiei municipale a Partidului Social Democrat vine dupa ce prefectul de Gorj a declarat, joi, ca-l tenteaza o candidatura la primarie in 2020. Aurel Popescu…

- Vicepreședintele Partidului Social Democrat nu agreeaza o posibila venire a edilului liberal al Targu-Jiului in PSD pentru a candida la primaria municipiului. Florin Carciumaru a venit cu cateva precizari dupa ce Mihai Weber a spus ca nu exclude varianta unei candidaturi a lui Marcel…

- Un nou scandal a izbucnit intre primarul liberal din Targu Jiu, Marcel Romanescu, și viceprimarul social-democrat Adrian Tudor. De data aceasta miza disputei este deplasarea vicelui Adrian Tudor in China. Acesta a declarat ca a fost invitat sa participe la un forum international pe probleme de turism.…