- Ami a dezvaluit care a fost motivul pentru care s-a autopropus la duel in cadrul competiției Exatlon Romania, de unde a facut parte. Cantareața Ami a fost una dintre vedetele care au facut parte din echipa Faimoșilor din cel de-al treilea sezon al show-ului Exatlon Romania. Artista a fost eliminata…

- Scandal imediat dupa fluierul de final al meciului dintre FCSB și CFR Cluj, scor 0-2. Un oficial al "roș-albaștrilor" a sarit la portarul oaspeților, Giedrius Arlauskis, in drum spre vestiare. Vezi AICI VIDEO cu incidentul! Clujenii au inceput sarbatoarea in drum spre vestiare pe Arena Naționala. Euforia…

- Beatrice Olaru a dezvaluit ce va face cu premiul de 100.000 de euro pe care l-a incasat dupa ce a caștigat sezonul al doilea al show-ului Exatlon Romania. Beatrice Olaru a facut parte din echipa Razboinicilor de la Exatlon Romania, sezonul 2. Sportiva a fost caștigatoarea competiției. Ea a intrat…

- Intamplarea a avut loc la școala Albani Roccela din orașul Gela, Italia. Scandalul a fost iscat din dorința femeilor de a ocupa cel mai bun loc pentru a filma spectacolul cu telefonul mobil, scrie ilSicilia.it, citata de digi24.ro. Citeste si Un tanar care canta in cor a lesinat la…

- Un barbat din comuna Gusoeni, banuit ca si-ar fi omorat in bataie mama in varsta de 81 de ani, a fost retinut joi dimineata de politisti, dupa patru zile de la producerea crimei, informeaza...

- O femeie de 33 de ani a fost retinuta, vineri, sub acuzatia ca l-ar fi batut pe iubitul ei cu pumnii, picioarele si obiecte de bucatarie, in apartamentul tinerei, inchiriat in municipiul Botosani, dupa ce acesta a gasit-o in casa cu un alt barbat.

- Aproximativ 100 de sateni din localitatea Rusanesti s-au adunat in fata primariei pentru a protesta impotriva deciziei de a le fi sacrificati porcii, dupa ce in localitate s-au confirmat trei cazuri de pesta porcina africana.

- Daca pentru titei scaderea inceamna o ieftinire de 18,5%, benzina si motorina au scaut doar cu 5%, respectiv 1,5%! Aceste date, pe care companiile distribuitoare de carburanti din Romania le trimit la Bruxelles, arata ca benzinarii romani nu prea au tinut cont de ieftinirile din pietele internationale,…