- Pe langa tensiunile care exista la Exatlon, fie intre echipe, fie intre concurenți, exista și momente amuzante. Unul dintre ele a fost atunci cand Vladimir Draghia, Catalin Cazacu și Ion Oncescu (care a parasit deja competiția din cauza problemelor de sanatate) au pierdut un pariu cu Giani Kirița, la…

- EXATLON ROMANIA. Echipa Albastrilor a inceput in forta si au marcat mai multe puncte consecutive impotriva Faimosilor, scrie wowbiz.ro. Atunci cand Faimosii au fost la un pas sa ii ajunga, Razboinicii s-au mobilizat si mai tare, iar in cele din urma au invins cu scorul de 10-6. Citeste si "Exatlon",…

- EXATLON 13 martie. “Razboinicii” Anca Mihailescu și Alex Moraru și-au reproșat diverse lucruri din competiție. Dar, in cele din urma, au ajuns la un consens. Și-au dat dreptate in ceea ce privește falsitatea “Razboinicilor”. „In ultima perioada erau bisericuțe. Mariana cu Alina, Ștefan cu Alex. Alex…

- EXATLON 13 martie. “Faimosii” au toate motivele sa fie mandri. Au ieșit victorioși in edișia de marți, pentru a patra oara la rand. Fapt care i-a adus pe concurenții de la “Razboinicii” in pragul depresiei. Au fost extrem de triști, dar au avut puterea sa felicite echipa adversa. ”Imi pare rau ca am…

- Exatlon 13 martie. Ediția a inceput intr-o nota amuzanta. Din cauza plictiselii, “Razboinicii” au practicat mai multe jocuri. Mariana a fost provocata de Alex sa spuna cat de rapid ar manca un sticks daca la capatul celalalt s-ar afla Giani Kirița. Exatlon 13 martie. Mariana a ales, insa, sa “fure”…

- Surpriza uriașa pentru concurenții Exatlon! Cosmin Cernat a facut un anunț care i-a bucurat foarte tare atat pe Faimoși, cat și pe Razboinici. Ambele echipe s-au bucurat de o noua proba, de aceasta data de cultura generala. Cel care caștiga se va bucura de un desert delicious, de asemenea iși va putea…

- Mariana de la Exatlon ascunde o drama pe care nimeni nu a știut-o pana acum. Mariana a vrut sa dea la facultate, la Educație Fizica și Sport (ANEFS), insa nu a putut din pricina unei operații. Așa a ajuns Mariana sa lucreze ca menajera, o meserie de care este mandra și care o ajuta sa […] The post Drama…

- Giani Kirița nu a uitat incidentul cu turcul Turabi, de la ultima intalnire Romania – Turcia. Sambata seara, fostul fotbalist a anunțat ca vrea sa concureze contra lui Turabi. Echipele din cele doua țari s-au duelat inca o data. Inainte de joc, Giani Kirița a spus ca vrea sa-l infrunte pe Turabi, concurentul…

- Exatlon 10 martie. Mariana a izbucnit in lacrimi, atunci cand echipa ”Faimoșilor” a caștigat! Minute in șir a plans concurenta, iar Vladimir Draghia a incercat s-o consoleze. ”Razboinicii vor petrece patru zile in coteț. Exatlon 10 martie. Ediția de sambata seara a fost caștigata de ”Faimoși” cu 5-3,…

- Exatlon 10 martie. Oltin, din echipa ”Faimoșii”, nu are viața ușoara! Doua dintre adversarele i-au pus deja eticheta sportivului! Concureaza prea puțin, a pierdut mereu și nu sunt deloc impresionate de felul in care ”jongleaza” cu mingea. Diana Belbița și Larisa de la Razboinici au discutat despre Oltin…

- Anda Adam a fost eliminata si regreta ca a parasit concursul EXATLON. EXATLON ROMANIA. Vorbe GRELE aruncate intre FETE: "Este o vipera! Una iti spune in fata, alta face in lipsa ta!" "La doua zile dupa ce am ajuns la Exatlon am mancat orez fiert și linte. E binevenit. Sper sa ma recuperez…

- Exatlon 6 martie. Victorie pentru Faimoși in cursa pentru casa, dar aceștia au avut parte și de cele doua surprise, pe care prezentatorul Cosmin Cernat le anunțase. Astfel, caștigatorii vor primi mancare, un mesaj și o fotografie de la prieteni. Exatlon 6 martie. Faimoșii s-au impus clar, 10-5, demonstrand…

- EXATLON. Ionuț, de la ”Razboinici”, este unul dintre cei mai valoroși concurenți, dar și iubiți, im același timp. El a ramas suprins de imagine ape care soția lui a postat-o pe rețeaua de socializare. Soția Nela abia așteapta sa-l revada, ii duce dorul, și a facut publica o imagine din intimitate: Ionuț…

- EXATLON ROMANIA, 6 martie 2018. ELIMINARE Razboinici. Luni, 5 martie, a fost o zi neagra pentru Razboinici, care au pierdut in fața Faimoșilor cu un scor incredibil: 10 la 1, singurul punct fiind adus de Alex.

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D. Dupa ce Turabi a pierdut confruntarea cu Ștefan, Ionuț, in replica la gestul turcilor din confruntarea anterioara, a luat mingea adversarilor și le-a doborat popica ramasa. EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D. Turabi…

- EXATLON. Scandal mare in timpul disputei dintre Romania și Turcia! Totul a plecat dupa ce un component al romanilor a aruncat bila pe pista turcilor. Unul dintre componenții echipei din Țara Semilunei a luat atitudine. Mai precis, a aruncat cu nisip! EXATLON. Ionuț a luat mingea și a aruncat pe pista…

- Concurenții Exatlon s-au luptat duminica seara pentru o excursie in Santo Domingo, dar și pentru mancare de la fast food. Atat Razboinicii, cat și Faimoșii s-au aratat incantați de premiul pus la bataie. „Premiul pus la bataie in editia de astazi este un turul orasului Santo Domingo, urmat de o masa…

- Dupa ce va parasi competiția Exatlon, Giani Kirița va ”imbrațișa” cariera de antrenor. Fostul fotbalist a facut un curs in toamna anului trecut, organizat de Federația Romana de Fotbal pentru obținerea Licenței A de antrenor. Giani a absolvit un curs de 120 de ore, 48 teoretice și 72 practice, pentru…

- Vladimir Draghia a rabufnit la Exatlon, atunci cand Oltin Hurezeanu, noul concurent din echipa Faimosilor are mari probleme pe traseu. Vladimir Draghia i-a spus unde greseste si spera ca Oltin sa reuseasca sa se integreze. „A fost o proba noua pentru noi astazi. S-a mers pe un traseu nou, un traseu…

- Personalitatea vulcanica a lui Giani Kirița este deja mega-cunoscuta. Fostul fotbalist este așa de cand se știe și nu vrea sa se schimbe pentru nimeni și nimic. Sportivul a reușit sa-l scoata din sarite pe Gica Hagi in timpul unui medi din campionatul Turciei, in februarie 2005. Liderul echipei „Faimoșilor”…

- Exatlon 28 februarie. A fost o seara exploziva la „Exatlon”. Și asta pentru ca nominalizarile pentru eliminarea concurenților Ștefan și Ionuț i-au surprins pe concurenții din echipa „Faimosilor”. Vladimir Draghia i-a cerut explicații Alinei, iar argumentele sale l-au infuriat pe Alex de la „Razboinici”,…

- Exatlon 27 februarie. Odata cu eliminarile, tensiunile au aparut din nou la Exatlon. Nominalizarea Alinei i-a surprins și suparat foarte tare pe Razboinici și au susținut ca este cea mai falsa persoana din concurs. Concurenta s-a aparat cu lacrimi in ochi și a dezvaluit ca Ionuț a amenințat-o pe Mariana…

- EXATLON: Se pare ca aceasta a luat decizia definitiva in ceea ce privește relația cu motociclistul. Astfel, paparazzii de la WOWbiz au surprins-o in timp ce pleca cu bagajele facute din casa concurentului de la Exatlon, ajutata de o prietena. Se pare ca Ana Roman este foarte suparata și dezamagita…

- Inca o confruntare a avut loc, luni seara, intre “Faimoși” și “Razboinici”. Echipa roșie s-a intors mulțumita in tabara, in timp ce echipa albastra trebuie sa iși elimine un membru. In timp ce Alina a fost concurenta care a caștigat imunitatea datorita punctelor stranse in timpul saptamanii, Alex Moraru…

- Fiica fostului sportiv a fost provocata in cadrul unui interviu sa raspunda la intrebari care mai de care mai indiscrete. Printre acestea se numara și pe ce ar cheltui Giani Kirița banii, daca ar obține premiul cel mare de la „Exatlon”. Mama fostului sportiv a subliniat o parte din marturisirea Roxanei…

- EXATLON ROMANIA a avut rezultate surpriza duminica. Prima proba dintre Faimoși și Razboinici a fost caștigata de FAIMOȘI cu scorul de 10-4. Punctul decisiv a fost adus de Anca Surdu.Cea de-a doua proba a zilei a fost caștigata tot de Faimoși care primesc ca premiu cate o pizza Calzone. Punctul decisiv…

- Exatlon 25 februarie. Momente emotionante ieri seara, la Exatlon, unde concurentii au vorbit despre dramele din viata lor. Mariana, Alina, Diana Belbita, Larisa si Ionut nu si-au mai putut stapani lacrimile atunci cand au fost intrebați cine ar fi persoana pe care și-ar dori sa o aiba alaturi in Republica…

- Exatlon 25 februarie. O noua victorie pentru concureții ”Faimoșilor” in disputa cu ”Razboinicii”! Giani Kirița a ”explodat” de fericire la finalul intrecerii și i-a felicitate pe colegii lui. Exatlon 25 februarie. Anca Surdu a fost cea care a adus ultimul punct pentru echipa, astfel ca scorul a fost…

- Roxana Kirița, fata fostului fotbalist, a trait clipe dificile, dupa ce a descoperit in cadrul emisiunii „Exatlon” ca tatal ei are probleme de sanatate. Prezentatorul competiției a dezvaluit ca Giani Kirița lipsește pentru ca a fost internat la spital, iar medicii i-au recomandat sa nu participe la…

- Cosmin Cernat a anunțat ca Giani Chirița are și el probleme, dupa ce deja Ion Oncescu a parasit competitia din motive de sanatate. ”Tot mai multe accidentari. Giani lipsteste si el astazi, este la spital tot din motive de sanatate", a spus Cosmin Cernat, in editia…

- Exatlon 20 februarie: Competiția din Republica Dominicana devine din ce in ce mai dura, iar accidentarile au loc pe banda rulanta.„Faimoșii” par sa aiba și ghinion. Ion Oncescu a plecat definitiv acasa, urmand sfatul medicilor, Andrei Stoica a ajuns și el la doctor și merge in carje. Acum, a venit randul…

- Exatlon 20 februarie. Vizita neașteptata in echipa Faimoșilor! Pe atunci, aceștia se aflau in coteț. Un șobolan a intrat peste ei, dar tarziu și-au dat seama, fiind intuneric. Exatlon 20 februarie. Diana Belbița știe cel mai bine cum e sa se plimbe un șobolan pe la capul tau. Ea a pocestit ce s-a intamplat.…

- Un nou scandal a izbucnit intre concurentii de la Exatlon. De data aceasta, scandalul este intre Anca de la Razboinici si Giani Kirita.Exatlon, 18 februarie. In timpul competiei pentru casa, Giani i-a adresat cuvinte urate Ancai, in momentul in care aceasta se indrepta spre startul probei. Fostul fotbalist,…

- Conflictul dintre Anca de la Razboinicii si Giani Kirita a dat nastere unui al conflict. Giani l-a luat in vizor direct pe Lupu, unul din cei mai noi concurenti, care a incercat sa nu ia in serios tensiunea creata de Giani.„Ce poti sa faci, frate? Du-te ba de aici!”, a spus Lupu. „Nu esti „ba” cu mine”,…

- Exatlon 19 februarie. Giani Kirita și Catalin Cazacu au criticat-o pe Anca. Fostul fotbalist susține ca ”razboinca” este mult prea „mica”, iar din acest motiv a simțit nevoia sa o urecheze puțin. „Am vazut ca a fost un schimb de replici intre Giani și Anca, nici eu nu am fost foarte atent la ce și-au…

- Exatlon 18 februarie. Giani Kirița și-a ieșit din minți, in timpul ediției de duminica. Fostul fotbalist s-a enervat la culme pe Anca, dupa ce „razboinica” i-ar fi aruncat cateva priviri urate in timpul probei. Giani s-a pierdut cu firea și a inceput s-o faca in toate felurile pe concurenta din echipa…

- Se pare ca la Exatlon se naște o noua idila. Ștefan (25 de ani) și Alina (31 de ani) din echipa „Razboinicilor” par din ce in ce mai apropiați. Ambii sunt tineri și frumos, iar telespectatorii cred ca intre cei doi poate fi o relație. Alina sta mai mult langa Mariana, dar anumite gesturi și […] The…

- A fost fericire mare in tabara „Razboinicilor”, dupa ce aceștia au caștigat ingredientele unei petreceri in fața „Faimoșilor”, la un scor de 10-6. Dupa victorie, s-a dansat, s-a cantat și s-a mancat pe indelete la petrecere. S-a lasat și cu cateva lecții de dans. Alex a vrut sa fie profesorul de dans…

- EXATLON ROMANIA. E fericire mare in tabara Razboinicilor dupa ce au castigat ingredientele unei petreceri in fata Faimosilor la un scor categoric: 10-6. S-a dansat, s-a cantat si s-a mancat la petrecerea Razboinicilor. Alex i-a oferit Roxanei cateva lectii de dans, Mariana si Alina s-a relaxat iar…

- Giani Kirita este unul dintre cei mai controversati concurenti de la Exatlon. Barbatul face parte din echipa Faimosilor si se implica foarte mult ca ceilalti coechipieri sa aiba un psihic foarte bun. Daca pe plan profesional i-a mers foarte bine, in cel personal lucrurile au stat putin diferit.

- EXATLON 12 FEBRUARIE. Giani Kirita si Mariana sunt adversari si isi arunca sageti! Iar tensiunea maxima a fost atinmsa la unlimul concurs. Mariana s-a intrecut cu Diana Belbita si a fost invinsa, iar lucrurile au degenerat.

- Exatlon 10 februarie. Prima runda a concursului de sambata seara a fost castigata de ”Faimosi”, iar acest lucru a scos-o din sarite pe Mariana, de la ”Razboinici”. Iar aceasta nu s-a putut abtine si a tipat la cistigatori. A

- Presupusa idila dintre Catalin Cazacu si Claudia Pavel (Cream), in cadrul show-ului Exatlon, a uimit pe multa lume, dar cea mai socata a fost iubita sportivului, Ana Roman, care a dat de gol relatia dintre cantareata si nimeni altul decat prietenul lui Cazacu, Giani Kirita. Daca, la inceput, nu a dat…

- EXATLON. Este una dintre cele mai apreciate concurente de la competitia din Republica Dominicana si face echipa cu Giani Kirita si Ion Oncescu…A Diana Belbita se numeste razboinica din echipa ”Faimosii” si are la activ zeceA victorii in cusca, jumatate chiar prin KO. A

- Esecul din competiția Exatlon, televizata și in Romania, l-au facut pe Giani Kirita sa-si piarda rabdarea și diplomația. Reactia lui i-a speriat chiar si pe colegii lui din echipa „Faimosii”.

- A fost un adevarat scandal la Exatlon, in editia marti seara, 6 februarie. Echipa „Faimosilor” a fost dezbinata de nominalizarile facute de Anca Surdu si Diana Bulimar. Desi s-au inteles cu totii sa-l nominalizeze pe Ion Oncescu, Anca si Didi au propus-o spre eliminare pe Claudia Pavel.

- Fetele de la echipa ”Razboinicii” au avut o noapte de vis, dupa ce luni au castigat in fata ”Faimosilor”, atat casa, cat si imunitatea. Ei au fost net superiori, lasandu-i cu ochii in soare pe Giani Kirita, Oncescu si celelalte vedete.

- Conditii extreme de viața pentru Faimoși, dupa prima zi de Exatlon . Giani Kirița și Vladimir Draghia au „vanat” nuci de cocos, dupa ce au dormit noaptea intr-o cabana cu trei pereți. Conform regulilor concursului, cele doua echipe iși pot pierde privilegiul de a dormi intr-o locuinta decenta, daca…