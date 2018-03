Stiri pe aceeasi tema

- EXATLON ROMANIA ONLINE KANAL D: Andrei Stoica, ultimul concurent din Echipa Faimosilor care a parasit competitia "Exatlon", in urma unei accidentari misterioase, s-a aflat aseara in platoul "WOWBiz", alaturi de Anda Adam, si ea eliminata din concurs din cauza unei accidentari dificile. Cele doua…

- EXATLON ROMANIA, 12 martie 2018. Faimoșii - Razboinicii, CONFRUNTARE EXPLOZIVA DCNews va transmite LIVE TEXT confruntarea dintre Razboinici și Faimoși, de la ora 19:45. EXATLON LIVE VIDEO EXATLON ROMANIA, 12 martie 2018. Faimoșii - Razboinicii, CONFRUNTARE EXPLOZIVA Jocul este unul…

- EXATLON 11 MARTIE. Diana Belbița este o luptatoare incapațanata, toata lumea o știe, dar acum a aratat ca este dedicate total! Luptatoarea MMA, care a caștigat o mulțime de probe, s-a sacrificat pentru competiția din Republica Dominicana. Diana Belbița a fost supranumita „Printesa Razboinica”, iar de…

- Exatlon 10 martie. Oltin, din echipa ”Faimoșii”, nu are viața ușoara! Doua dintre adversarele i-au pus deja eticheta sportivului! Concureaza prea puțin, a pierdut mereu și nu sunt deloc impresionate de felul in care ”jongleaza” cu mingea. Diana Belbița și Larisa de la Razboinici au discutat despre Oltin…

- Celebrul actor Jean-Claude van Damme a ajuns de doua ori in Romania, unde s-au turnat filmele in care era personajul principal. In ciuda faptului ca este un luptator de arte marțiale cunoscut, el a ”incasat-o” de fiecare data! Codin Maticiuc a fost martor la scandal și a povestit cum s-a intamplat.…

- Zilele trecute Andrei Stoica a plecat acasa, din cauza unei accidentari la genunchi și a fost inlocuit deja. Andrei Stoica a renunțat la competiția din Republica Dominicana, la sfatul medicilor. Producatorii s-au hotarat sa-l inlocuiasca cu Bruce, pe numele sau real Valentin Chiș (28 de ani), un dansator…

- Anda Adam a fost eliminata si regreta ca a parasit concursul EXATLON. EXATLON ROMANIA. Vorbe GRELE aruncate intre FETE: "Este o vipera! Una iti spune in fata, alta face in lipsa ta!" "La doua zile dupa ce am ajuns la Exatlon am mancat orez fiert și linte. E binevenit. Sper sa ma recuperez…

- Anda Adam rupe tacerea despre Exatlon. Artista a vorbit in cadrul emisiunii de la Kanal D, despre perioada dificila și despre momentele emoționante petrecute in Republica Dominicana. “Poate fata. Operație, Exatlon, orez, linte..Praf de alunecare, deși n-am avut o iarna rea, se pare ca alunecușul e destul…

- EXATLON 7 martie. Clipe de coșmar a trait unul dintre participanții aflați la indragitul concurs care se filmeaza in Republica Dominicana. In timpul unei probe care s-a desfașurat pe plaja, el s-a accidentat cumplit, iar in ajutorul sau au fost chemați de urgența medicii. EXATLON 7 martie. El e concurentul…

- EXATLON 7 martie KANAL D. Numarul celor ramasi in cursa de la "Exatlon" scade pe zi ce trece si nu din pricina eliminarilor, ci a problemelor de sanatate. Cea mai noua victima este luptatorul Andrei Stoica (30 de ani), din echipa "Faimosilor". In urma cu mai bine de doua saptamani, el s-a accidentat…

- Una dintre cele mai emotionate concurente a fost Diana Belbita, scrie stirilekanald.ro. "Printesa Razboinica" a primit un mesaj de la senseiul ei, dar cel care a dat-o pe spate a fost cel primit de la Mirel, iubitul ei. Citeste si EXATLON, ACUZATII GRAVE. Anca, fosta concurenta, catre Bogdan.…

- Exatlon made in Romania! Exatlon este urmarita de milioane de oameni din intreaga țara și ii ține pe romani de fiecare data cu sufletul la gura. Nu numai in Republica Dominicana se joaca cele mai tari probe, ci și in Arieșul de Padure, județul Maramureș. Inspirati de show-ul difuzat la Kanal D, cațiva…

- Exatlon 6 martie. Disputa verbala intre doi concurenți de la ”Faimoșii” și ”Razboinicii”, in timpul intrecerii caștigate de primii. Alexandru a avut ceva de reproșat, dar replica lui Catalin Cazacu a venit prompt. Exatlon 6 martie. „Dificila e situația in care ne aflam, noi suntem 5 baieți, iar ei sunt…

- Exatlon 6 martie. Victorie pentru Faimoși in cursa pentru casa, dar aceștia au avut parte și de cele doua surprise, pe care prezentatorul Cosmin Cernat le anunțase. Astfel, caștigatorii vor primi mancare, un mesaj și o fotografie de la prieteni. Exatlon 6 martie. Faimoșii s-au impus clar, 10-5, demonstrand…

- A fost o ediție plina de surprize mai mult sau mai puțin placute la „Exatlon”. Și asta pentru ca unii dintre concurenți aflați in palpitanta competiție au primit o lovitura dura in timpul nominalizarilor. Astel, in curand, inca un participant va parasit emisiunea „Exatlon”. Citește și: EXATLON 5 MARTIE.…

- Anca, fosta concurenta la Exatlon, a avut o confruntare in direct cu mama Alinei, concurenta pe care Anca o vrea afara din concurs. Alina este nominalizata pentru eliminare din echipa Razboinicilor, iar Anca se bucura pentru acest lucru. „Nu fac foarte bine, am simtit ca va fi nominalizata. Ma asteptam.…

- Chiar daca a fost eliminata de la Exatlon, din cauza unei accidentari serioase la genunchi, Anda Adam urmarește fiecare episod cu sufletul la gura și spera ca echipa ei va fi cea care va caștiga. Cat despre marele invingator, blondina are deja pe cineva in minte. Este vorba despre o fosta colega de-ale…

- In aceasta saptamana, romanii se vor duela din nou cu turcii, care vor sa isi ia revansa dupa ce au pierdut in urma unei reveniri spectaculoase a romanilor in meciul anterior. Giani Kirita a promis ca romanii vor fi mult mai concentrati, pentru ca scorul din meciul anterior nu a reflectat…

- Exatlon 27 februarie. Odata cu eliminarile, tensiunile au aparut din nou la Exatlon. Nominalizarea Alinei i-a surprins și suparat foarte tare pe Razboinici și au susținut ca este cea mai falsa persoana din concurs. Concurenta s-a aparat cu lacrimi in ochi și a dezvaluit ca Ionuț a amenințat-o pe Mariana…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D 2018. "Sa voteze acum fanii faimoșilor fix invers. Sa vezi nenorocire" EXATLON ROMANIA ELIMINARE 27 februarie. Luni seara, Faimoșii au caștigat proba, prin urmare nu au fost nevoiți sa propuna persoane pentru eliminare. Razboinicii s-au luptat pentru imunitate,…

- Tensiuni tot mai mari la Exatlon! Luni seara, „Razboinicii” au fost nevoiți sa faca nominalizarile pentru eliminare, dupa ce „Faimoșii” au caștigat confruntarea. Alina a fost concurenta care a caștigat iminutatea datorita punctelor stranse din timpul saptamanii, iar Alex Moraru, cel mai nou membru al…

- In timp ce Vladimir Draghia se lupta pentru echipa „Faimoșii”, la Exatlon, mama copilului lui, Alice, a trecut prin momente grele. Tanara a fost amenințata și este hotarata sa apeleze la ajutorul Poliției. Se pare ca un „fan” a terorizat-o cu mesajele și i-a insultat fetița și pe soțul ei, aflat in…

- Exatlon 25 februarie. Momente emotionante ieri seara, la Exatlon, unde concurentii au vorbit despre dramele din viata lor. Mariana, Alina, Diana Belbita, Larisa si Ionut nu si-au mai putut stapani lacrimile atunci cand au fost intrebați cine ar fi persoana pe care și-ar dori sa o aiba alaturi in Republica…

- Exatlon 25 februarie. O noua victorie pentru concureții ”Faimoșilor” in disputa cu ”Razboinicii”! Giani Kirița a ”explodat” de fericire la finalul intrecerii și i-a felicitate pe colegii lui. Exatlon 25 februarie. Anca Surdu a fost cea care a adus ultimul punct pentru echipa, astfel ca scorul a fost…

- Exatlon 25 februarie. Concurenții din echipa ”Faimoșilor” au discutat cu fanii, pe rețelele de socializare. Aceștia au citit ce le-au scris aceștia și, la randul lor, au raspuns intrebarilor, au adus mulțumiri pentru laude, dar au și raspuns unor intrebari. Victoria din aceasta seara a Faimosilor le-a…

- Exatlon 24 februarie. Diana Belbița era una dintre preferatele celor care urmaresc reality-show-ul din Republica Dominicana, dar de la o vreme ea și-a pierdut o parte din ei. Aceștia spun ca luptatoarea de MMA mai mult incurca, in ultima perioada. Sigur, au fost și fani care i-au luat apararea. Exatlon…

- Exatlon 2018. Anca susține, sus și tare, ca eliminarea lui Radu din competiție este un lucru pozitiv pentru ”Razboinicii”! Exatlon 24 februarie. ”Eu ma simt foarte bine, Cosmin. Sunt un om sensibil, plecarea lui Radu a lasat un gol, avem mai mult loc. Eu cred ca s-a spart ghinionul, o sa ne fie mult…

- Anca de la Exatlon, din echipa Razboinicilor este cea mai controversata persoana din cadrul show-ului. De mai bine de o luna, de cand se afla in competiție, tanara a avut altercații atat cu cei din echipa sa, cat și cu Faimoșii. Ultimul cu care s-a certat a fost nimeni altul decat Giani Kirița, la fel…

- Diana Belbița se numara printre concurentele cele mai iubite de la „Exatlon”, competiția care se bucura de milioane de fani. „Prințesa Razboinica”, așa cum a fost numita datorita modului in care se lupta atunci cand e in competiție „a scapat” pe Internet imagini in care apare cu fața plina de rani.…

- La doua zile dupa ce drumul lui spre premiul cel mare de la „Exatlon” s-a incheiat, Ionut Oncescu a ajuns astazi in Romania direct din Republica Dominicana, unde s-a duelat cu concurenți de top. Luptator profesionist de skandenberg se ratrasese temporar din concurs ca sa primeasca ingrijiri medicale,…

- Echipa „Faimosii ” se confrunta cu mari probleme. Dupa plecarea lui Ion Oncescu si accidentarile lui Andrei Stoica, Geani Kirita a ajuns si el pe mainile medicilor. Fostul mare fotbalist a fost victima mai multor accidentari, astfel ca a avut mare nevoie de ingrijiri de specialitate.

- Exatlon 20 februarie: Competiția din Republica Dominicana devine din ce in ce mai dura, iar accidentarile au loc pe banda rulanta.„Faimoșii” par sa aiba și ghinion. Ion Oncescu a plecat definitiv acasa, urmand sfatul medicilor, Andrei Stoica a ajuns și el la doctor și merge in carje. Acum, a venit randul…

- Exatlon 20 februarie. Vizita neașteptata in echipa Faimoșilor! Pe atunci, aceștia se aflau in coteț. Un șobolan a intrat peste ei, dar tarziu și-au dat seama, fiind intuneric. Exatlon 20 februarie. Diana Belbița știe cel mai bine cum e sa se plimbe un șobolan pe la capul tau. Ea a pocestit ce s-a intamplat.…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D 20 FEBRUARIE 2018. Seara plina de tensiuni in echipa Razboinicilor. Nominalizarile i-au facut sa dea cartile pe fata si au iesit scantei. Anca a fost nominalizarea echipei, majoritate fiind de acord ca ea nu a reusit sa se integreze si ca de cele mai multe…

- Soția lui Andrei Stoica, ingrijorata dupa ce sportivul s-a accidentat grav la Exatlon. Andra a fost invitata in cadrul emisiunii de la Kanal D, unde a vorbit despre emoțiiile prin care trece in aceasta perioada. „Am aflat și eu aseara, de la emisiune. Sper sa nu fie ceva grav. Problema cea mai mare…

- Mariana de la ”Razboinicii” este convinsa ca va caștiga marea competiție! Ea și-a facut și planurile, dupa ce se va incheia provocarea din Republica Dominicana. A recunoscut ca nu știe sa inoate, dar se va pune la punct in Romania. Și nu oricum, la cel mai inalt nivel. Exatlon 19 februarie. Mariana…

- EXATLON ROMANIA 19 februarie 2018. UPDATE 3. In acest moment, scorul este de 3-1 pentru echipa Faimoșilor. Primul punct pentru Razboinici a fost obținut de Mariana. EXATLON ROMANIA 19 februarie 2018 LIVE VIDEO KANAL D EXATLON ROMANIA 19 februarie 2018. UPDATE 2. Primul punct pentru…

- Faimosii au ramas fara unul din oameni, scrie wowbiz.ro. Ion Oncescu s-a retras temporar pentru a primi ingrijiri medicale. Citeste si EXATLON. Ce sotie frumoasa are prezentatorul Cosmin Cernat. Pentru ea a parasit-o pe Monica Iagar FOTO "Ionut Oncescu nu e alaturi de echipa, se afla…

- Exatlon 18 februarie. Ion Oncescu a trecut prin chinuri cumplite zilele trecute. Sportivul s-a zvarcolit de durere in tabara „Faimașilor”, dar a incercat sa ascunda totul. Cu toate acestea, problemele s-au agravat. Ion Oncescu a strans din dinți cat a putut de tare, dar intr-un final a recunoscut ca…

- Simona Halep a cerut din nou interventia lui Andrei Pavel, intr-un moment in care servea pentru meci, game-ul fiind foarte important in conditiile in care piciorul ii crea probleme, iar un meci lung nu ar fi avantajat-o deloc.

- Ca in fiecare saptamana, echipa care pierde jocul pentru imunitate trebuie sa faca trei propuneri pentru eliminare, votul decisiv fiind al telespectatorlior. Prima propunere a fost facuta de intreaga echipa, prin vot si l-a vizat pe Ion Oncescu A doua propunere este facuta de Catalin…

- EXATLON ROMANIA 2018 vs. EXATLON MEXIC, CONFRUNTARE 12 FEBRUARIE 2018. Confruntarea din aceasta seara, de la ora 19:45, va fi a treia dintre EXATLON ROMANIA 2018 și EXATLON MEXIC. In primele doua confruntari, echipa din Romania a fost infranta. LIVE AICI Ultima confruntare dintre cele…

- Concurentii celor doua echipe de la “Exatlon” Romania, “Faimosii” si “Razboinicii”, isi vor uni fortele in aceasta seara, de la 19:45, in cel de-al treilea tur al meciului international, in duelul cu reprezentantii “Exatlon” Mexic. A

- EXATLON. Este una dintre cele mai apreciate concurente de la competitia din Republica Dominicana si face echipa cu Giani Kirita si Ion Oncescu…A Diana Belbita se numeste razboinica din echipa ”Faimosii” si are la activ zeceA victorii in cusca, jumatate chiar prin KO. A

- Esecul din competiția Exatlon, televizata și in Romania, l-au facut pe Giani Kirita sa-si piarda rabdarea și diplomația. Reactia lui i-a speriat chiar si pe colegii lui din echipa „Faimosii”.

- Urmeaza o noua eliminare la "Exatlon", scrie wowbiz.ro. "N-as face niciun transfer. Noi practic de o luna de zile am inceput sa avem relatii destul de bune si am actionat ca o echipa.", a marturisit Giani Kirita. Citeste si EXATLON, SCANDAL. Claudia "Cream" si Anca s-au jignit ingrozitor.…

- EXATLON. Echipa formata din oameni obișnuiți este, din pacate supusa eliminarilor, scrie click.ro. In urma ediției din 16 ianuarie, cele doua echipe vor fuziona și vor forma un intreg, cu numele de echipa Romania. Grupul nou format se va duela, pentru prima data in istoria show-ului, impotriva unei…

- „Faimoșii” și „Razboinicii”, cele doua echipe care se vor lupta in Republica Dominicana, se pregatesc de Exatlon. Cei de acasa ii vor putea vota pe concurenți in timpul concursului.